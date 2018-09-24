Звезды мирового бокса в Киеве откроют зал, созданный на месте "наливайки"

Через неделю Киев станет столицей мирового бокса – в Украине впервые в истории пройдет Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC). C 30 сентября по 5 октября около семи сотен участников мероприятия из 160 стран познакомятся со столицей Украины, среди них будут такие звезды, как Леннос Льюис, Эвандер Холифилд, Геннадий Головкин, Тони Белью и другие. Приедут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, промоутеры…

Помимо участия в различных заседаниях Конгресса, вип-гости в Киеве проведут социальную программу. Одним из мест, где можно будет увидеть Леннокса Льюиса и компанию станет новый зал бокса в Киеве. Его как раз откроют к Конгрессу, а появится он на месте бывшей "наливайки" по адресу Озерная, 9.

Некоторые детали предстоящего мероприятия нам раскрыли депутат Киеврады Андрей Андреев и вице-президент Национальной лиги профи-бокса Украины Олег Кудеров.

"Для детей очень важно видеть кумиров. На днях мы проводили футбольный турнир и на награждение позвали экс-игрока сборной Украины Владислава Ващука. Ребята обступили его, с трепетом брали автографы и фотографировались", – говорит Андреев.

Сколько стоит открыть современный зал бокса на два ринга, Андреев не говорит. "Дорого. Финансировали проект меценаты, бизнесмены. Могу сказать, что их жены были недовольны (смеется. – Ред.). Зал будет передан на баланс ДЮСШ. Кстати, раньше на его месте была "наливайка", а мы несколько лет судились за эту площадь и победили. В будущем планируем выкупить также подвальное помещение и расширить возможности зала".

Почему бокс? "История довольна необычная. Однажды в кафе ко мне подошел вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Олег Кудеров и предложил построить боксерский зал. Я подумал, а почему бы и нет? В первую очередь, это делается для детей, чтобы забрать их с улиц и занять полезным делом. Мы планируем бесплатные тренировки. После постройки расходы на его содержание будут незначительные: зарплаты тренеров, коммунальные услуги, уборка и т.д. Возможно, сделаем платные занятия для взрослых, чтобы обеспечить функционирование зала для детей", – рассказал Андреев.

Будут ли среди тренеров специалисты, воспитавшие чемпионов? "Да, с нами будет работать Андрей Синепупов – первый украинский чемпион мира по боксу среди профессионалов (в 1994 году он завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBО – ред.). Теперь он тренер, среди звездных подопечных Андрея – чемпионы мира Вячеслав Сенченко, Виктор Постол, Артем Далакян, чемпион Европы Дмитрий Кучер. Для детей видеть работу такого специалиста – огромный стимул", – говорит Олег Кудеров.

"Не планируете ли сделать отпечатки рук Льюиса, Холифилда и других звезд бокса?", – интересуемся у авторов проекта боксерского зала. "Отличная идея! Мы о таком даже не подумали, но это действительно может быть интересно", – говорит Андреев. А пока рядом с залом красуется огромный "боксерский" мурал: