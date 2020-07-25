"Александрия" – "Мариуполь": анонс и прогноз второго полуфинала за Лигу Европы

Поединок пройдет в Александрии на стадионе "Ника", а на трибуны пустят ограниченное количество зрителей

Сегодня в чемпионате Украины проходят полуфиналы плей-офф за право сыграть в квалификации Лиги Европы. В 19:30 в Александрии на стадионе "Ника" начнется второй полуфинал – "Александрия" vs "Мариуполь". Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру можно на сервисе oll.tv.

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"Александрия" – "Мариуполь": прогноз комментатора

Футбольный комментатор Кирилл Круторогов:

"Бронзовый" призер прошлого сезона сыграет с командой, которая также год назад была на более высокой позиции, и обе играли в Лиге Европы, хоть александрийцы непосредственно в группе, а азовцы вылетели в квалификации. Для обеих этот "финал четырех" – попытка спасти сезон, иначе его вряд ли можно будет занести в актив. Большой плюс для хозяев – возможность принять 25% от вместимости стадиона, это значит, что помогать им будут не только родные стены, но и родные болельщики. "Александрии" точно не поможет травмированный Вантух, не факт, что успеют набрать форму ранее травмированные Шастал и Ситало.

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В пользу команды Владимира Шарана говорит много факторов – и свое поле, и более стабильный состав, и опыт игры с более сильными соперниками в первой шестерке. Мне кажется, игра будет максимально напряженной и вряд ли очень результативной. Не исключаю, что основное время завершится вничью.

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"Александрия" – "Мариуполь": прогноз букмекеров

Хозяева – большие фавориты противостояния. Коэффициент на победу "Александрии" в основное время составляет 1.60, на ничью – 4.20, а на победу "Мариуполя" – 5.40. Таким образом, вероятность результата в основное время матча экспертами подсчитана следующая: победа "Александрии" 60 процентов, ничья 23 процента, победа "Мариуполя" 17 процентов.

Котировки на победу с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти такие: 1.30 – 3.50 в пользу хозяев. Это означает, что с вероятностью в 73 процента в финал плей-офф за Лигу Европы пробьется "Александрия".

В последнем туре чемпионата Украины "Александрия" сыграла вничью с "Шахтером":

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Все подробности в спецтеме Плей-офф за Лигу Европы

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