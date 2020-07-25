"Колос" – "Днепр-1": анонс и прогноз на полуфинал плей-офф за Лигу Европы

Поединок пройдет в Киеве на "Олимпийском", а на трибуны впервые в эру коронавируса пустят зрителей

Сегодня в чемпионате Украины проходят полуфиналы плей-офф за Лигу Европы. Встречаются 5-6 команды из первой шестерки, и 1-2 из второй. В 17:00 начнется матч "Колос" – "Днепр-1": битва худшей команды верхней группы против лучшей из нижней. Поединок пройдет в Киеве на "Олимпийском", а на трибуны впервые в эру коронавируса пустят зрителей – не более 25 процентов от общей вместительности, рассаживаться они должны будут в шахматном порядке. Смотреть игру можно на канале "Футбол 2" и на сервисе oll.tv.

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"Колос" – "Днепр-1": прогноз комментатора

Футбольный комментатор Кирилл Круторогов:

Нечто новое в нашем футболе стартует в ближайшую субботу. Матчи за путевку в квалификацию Лиги Европы, такой себе "финал четырех". В этой паре шестая команда верхней шестерки встретится с первой из второй группы. Насколько известно, "Колос" уже давно, практически с самого момента рестарта сезона, готовился именно к этим матчам, имея фантастическое желание пробиться в еврокубки в дебютном сезоне в Премьер-лиге. Последний поединок доказал, что команда Костышина сильна и готова – пострадало киевское "Динамо" (2:0). Поэтому для ковалевцев максимально важно, чтобы эйфория от той исторически важной для них, но не имеющей значения с турнирной точки зрения, уже улеглась, а приобретенный опыт и эмоции помогли на следующем этапе.

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Днепряне получили Кубок престижа, но он для них не будет иметь никакого значения без путевки в Лигу Европы, куда они стремились с самого начала. Причем карантин сыграл для них положительную роль – из-за растянутости сезона новому клубу из Днепра успеет исполниться три года, необходимых для участия в евротурнире. Поэтому они также попытаются выложиться на максимум.

Будет битва, исход которой крайне сложно предугадать. Тем более если учесть, что обе команды на таком уровне не слишком опытны. Кажется, что "Колос", играя в верхней шестерке с более сильными соперниками, должен быть готов лучше. Поэтому я бы не мудрил и поставил на проход команды Руслана Костышина.

"Колос" – "Днепр-1": прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают матч почти равным. Коэффициент на победу "Колоса" в основное время равен 2.75, на ничью – 3.35, на победу "Днепра-1" – 2.55. Котировки на проход в финал плей-офф за право сыграть в Лиге Европы такие: 1.95 "Колос" и 1.85 "Днепр-1". Как видим, номинальные гости – минимальные фавориты.

Смотрите, как "Колос" обыграл киевское "Динамо" в последнем туре чемпионата Украины:

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Все подробности в спецтеме Плей-офф за Лигу Европы

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