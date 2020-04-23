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"Без четкой стратегии и плана "Динамо" разваливается": экс-сборник Левченко о киевском клубе

23 апреля, 16:17

Андрей Фоменко

Бывший футболист рассказал о своем видении процессов в чемпионате Украины

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказал интересные мысли о тренерах в Украине. Интересно, что 42-летний уроженец Донецкой области сейчас является Президентом Профсоюза футболистов Нидерландов, где он длительное время играл. Вспомним, как футболист Левченко стал поэтом.

Также Евгений выступал в роли эксперта на телеканалах "Футбол". Сейчас он довольно критически отнесся к процессам в киевском "Динамо":

"Вижу некоторые процессы, которые происходят в "Динамо". Ни один нормальный клуб не будет существовать посредством выборочных трансферов, которые не вписываются в общую картину. Без плана, четкой стратегии твой клуб будет разваливаться. Что и происходит с "Динамо". При всех возможностях, киевляне должны конкурировать и быть наравне с "Шахтером". Как будет развиваться "Динамо" – мне трудно сказать. Но считаю, киевлянам не хватает хорошего тренера".

Отдельно Левченко коснулся вопроса тренерских кадров:

"В Украине очень мало квалифицированных тренеров, которые мыслят глобально. Думаю, не зря выделяют Реброва и Скрипника. Важно, не где специалист вырос как тренер, а чтобы понимал реалии украинского футбола... У нас тренеры получают корочку, лицензию и все. Поездили на тренерские курсы к Гвардиоле, а потом всем рассказывают, что были на стажировке у Пепа... Уже пару лет говорю, чтобы наши клубы посмотрели на зарубежных тренеров. Но нужно понимать, что у них и выше финансовые запросы. Но если ты экономишь на специалисте, такой и результат получается".

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футбол Динамо Киев Евгений Левченко

Источник: ua.tribuna.com

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