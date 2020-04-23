Молодой защитник киевского "Динамо" запрещает своей девушке откровенные фото в соцсетях

Чемпион мира среди 20-летних, футболист киевского "Динамо" Денис Попов рассказал, как он относится к публикациям в соцсетям. Оказывается, молодой защитник, который уже больше года встречается со своей девушкой Анастасией, не разрешает ей размещать в Instagram откровенные, по его мнению, фотографии. К слову, узнайте, как украинская девушка футболиста сражается в Лиге чемпионов по сексуальности.

Об этом и сам 21-летний игрок, и его дама сердца рассказали в интервью. Настя, которая учится в Институте международных отношений, сказала:

"Мы не сильно афишируем наши отношения. Мне не нравится, как девушки или жены футболистов выставляют фото в белье, а мужчины обсуждают и пишут комментарии. Мне такое непонятно, у меня такого контента нет".

INSTAGRAM

А Денис признался, что пару раз девушка поставила провокационные фото назло ему. А вообще он такое не одобряет:

"Я такое не приветствую. Другие девчата пусть показывают, что хотят, а моя – нет. Мне все равно, кто там что выставляет".

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