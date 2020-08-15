Чемпион Украины зарабатывает на трансляциях в четыре раза меньше последней команды Польши

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин: "Или мы остаемся, как в 90-х, или развиваемся как европейские клубы"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что он надеется на принятие на ближайшем собрании клубов-участников украинской Премьер-лиги (УПЛ) решения о создании УПЛ-ТВ для показа матчей чемпионата Украины в формате единого телевизионного пула.

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"Из-за разногласий за все эти годы так и не удалось создать единый телевизионный пул в украинской Премьер-лиге. Мы провели ряд встреч, у нас была рабочая группа, куда входили "Шахтер", "Динамо" Киев, представители Премьер-лиги и другие клубы и выработали такую идею о создании УПЛ-ТВ, которое теоретически могло бы даже само снимать матчи нашего чемпионата и продавать. При этом акционерами УПЛ-ТВ будут все клубы, входящие в Премьер-лигу. Этот вопрос уже официально будет рассматриваться на следующем заседании УПЛ, он внесен в повестку дня", – рассказал Палкин в интервью Интерфакс-Украина.

Также Палкин поведал интересные цифры. Оказывается, что чемпион Украины "Шахтер" сегодня получает около 500 тысяч долларов дохода за сезон от продажи прав на телетрансляцию своих матчей в УПЛ, а, например, в Польше клуб, который занимает сегодня последнее место в чемпионате, получает в четыре раза больше – 2 миллиона евро.

"Мы уже использовали все варианты, и если у нас это не получится, то дальше пути уже не будет. Поэтому на следующем заседании УПЛ президенты и собственники клубов должны принять решение: или мы остаемся, как в 90-х, и замораживаем ситуацию, или развиваемся как европейские клубы", – подчеркнул Палкин.

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Напомним, что "Шахтер" в четвертьфинале Лиги Европы разгромил "Базель" 4:1 и пробился в полуфинал еврокубка:

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