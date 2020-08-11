"Шахтер" разгромил "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы

Донецкий клуб в третий раз в истории пробился в полуфинал еврокубка

Донецкий "Шахтер" семимильными шагами шагает к финалу Лиги Европы. После разгрома немецкого "Вольфсбурга" в 1/8 финала "горняки" в четвертьфинале не заметили швейцарский "Базель". Украинский клуб подходил к поединку в статусе безоговорочного фаворита, что и доказал на поле. Мы вели онлайн матча "Шахтер" – "Базель".

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"Горняки" шокировали соперника уже на второй минуте матча, когда Жунио Мораес убежал от защитников в чужой штрафной и замкнул головой навес с углового от Марлоса. Форвард сборной Украины забил свой четвертый мяч в пяти последних встречах в Лиге Европы.

Швейцарцы попытались быстро сравнять счет и создали два довольно опасных момента – сначала Кабрал опасно пробивал головой, а затем Пюлюлю прорвался с фланга в штрафную и ударил с острого угла ударил. Оба удара оказались неточными.

"Горняки" выдержали мини-штурм соперника и быстро вернули себе инициативу в матче. В какой-то момент процент владения мячом команду Луиша Каштру в три раза превышал показатель "Базеля". Как раз в этот период украинский чемпион во второй раз огорчил соперника после красивейшей комбинации бразильцев с украинским вкраплением:

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Марлос отпасовал на линию штрафной Алану Патрику, тот заметил у себя за спиной Тайсона и не стал останавливать мяч, чем дезориентировал защитников и выиграл несколько секунд для седьмого номера "Шахтера", который получил свободную зону и тут же пробил. Мяч по дороге в ворота зацепил защитника и немного изменил траекторию полета, но это никак не повлияло на взятие ворот – вратарь "Базеля" даже не шевельнулся.

Незадолго до перерыва "Шахтер" имел возможность довести счет до разгромного и закрыть вопрос о победителе, но после удара Маркоса Антонио швейцарцев спасла крестовина ворот, а это значило, что во втором тайме нас ждала борьба. Правда, о какой борьбе можно говорить, если за первые 45 минут "Базель" не нанес ни одного точного удара по воротам Пятова.

Во втором тайм задачей подопечных Луиша Каштру было не пропустить и при возможности еще раз огорчить соперника, чтобы обезопасить себя он нервной концовки. С первым "горняки" справлялись достаточно хорошо – соперник впервые попал во воротам Пятова в компенсированное время, забегая вперед, отметим, что этот удар оказался результативным. Хотя дважды рефери из Англии Майкл Оливер просматривал эпизоды на предмет пенальти, но так и не увидел нарушения со стороны игроков "Шахтера".

А затем "Шахтер" решил и вторую задачу – Тайсон сделал слаломный проход в штрафную площадь соперника, где его остановили с помощью подножки. Рефери без колебаний указал на пенальти, который спокойно реализовал Алан Патрик.

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Перед самым финальным свистком Додо довел счет до неприличного, чем еще раз подтвердил преимущество "горняков" над соперником. Только после этого "Шахтер" немного расслабился и позволил "Базелю" забит гол престижа. В полуфинале "Шахтер" встретится с "Интером", который накануне разобрался с "Байером".

"Шахтер" – "Базель" – 4:1

Голы: Мораес (2), Тайсон (22), Алан Патрик (75, пен), Додо (88), ван Волфсвинкел (90+2)

"Шахтер": Пятов, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Додо, Алан Патрик (Коваленко, 78), Тайсон (Тете, 86), Маркос Антонио (Майкон, 85), Степаненко, Марлос (Соломон, 72), Мораес (Фернандо Педро, 85).

"Базель": Николич, Петретта, Видмер, ван дер Верфф (Рамирес, 73), Альдерете, Фрай, Кампо, Джака (Маршан, 60), Штокер (ван Волфсвинкел, 73), Пулулу, Артур (Адеми, 73).

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Предупреждения: Фрай (26), Алан Патрик (52), Артур (64), Бондарь (87).

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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