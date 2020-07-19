Чемпионат Украины финиширует: прогноз, расписание трансляций и результаты 32-го тура

Сегодня в Украине закрывается футбольный сезон 2019/2020. В последнем туре окончательно распределяются места со второго по четвертое: "Динамо", "Заря" и "Десна" определяют, кто получит медали и какие, а также кому же достанется путевка в квалификацию Лиги чемпионов. Кстати, читайте о том, что Михайличенко снова оставил футболистов "Динамо" без жен на одну ночь.
Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки букмекеров на исход встреч, оперативные результаты и актуальная турнирная таблица Премьер-лиги.
Воскресенье, 19 июля
17:00 "Львов" – "Мариуполь", ТВ: "Футбол 1"
Котировки: 3.25 – 3.35 – 2.25
17:00 "Днепр-1" – "Ворскла", ТВ: "Униан"
Котировки: 1.35 – 4.80 – 9.30
19:30 "Колос" – "Динамо", ТВ: "Футбол 1"
Котировки: 19.5 – 8.30 – 1.15
19:30 "Заря" – "Десна", ТВ: "Униан"
Котировки: 2.05 – 3.35 – 3.75
19:30 "Александрия" – "Шахтер", ТВ: "Футбол 2"
Котировки: 4.00 – 4.10 – 1.80
Матч "Олимпик" – "Карпаты" не состоится из-за снятия львовян с УПЛ.
Трансляции чемпионата Украины смотрите на Oll.tv
Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Колос" в предыдущем туре чемпионата
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