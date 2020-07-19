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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Чемпионат Украины финиширует: прогноз, расписание трансляций и результаты 32-го тура

19 июля, 10:27

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Все пять матчей проходят в течение одного дня, а три с участием лидеров - в одно время

Сегодня в Украине закрывается футбольный сезон 2019/2020. В последнем туре окончательно распределяются места со второго по четвертое: "Динамо", "Заря" и "Десна" определяют, кто получит медали и какие, а также кому же достанется путевка в квалификацию Лиги чемпионов. Кстати, читайте о том, что Михайличенко снова оставил футболистов "Динамо" без жен на одну ночь.

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Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки букмекеров на исход встреч, оперативные результаты и актуальная турнирная таблица Премьер-лиги.

Воскресенье, 19 июля

17:00 "Львов" – "Мариуполь", ТВ: "Футбол 1"
Котировки: 3.25 – 3.35 – 2.25

17:00 "Днепр-1" – "Ворскла", ТВ: "Униан"
Котировки: 1.35 – 4.80 – 9.30

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19:30 "Колос" – "Динамо", ТВ: "Футбол 1"
Котировки: 19.5 – 8.30 – 1.15

19:30 "Заря" – "Десна", ТВ: "Униан"
Котировки: 2.05 – 3.35 – 3.75

В тренде
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19:30 "Александрия" – "Шахтер", ТВ: "Футбол 2"
Котировки: 4.00 – 4.10 – 1.80

Матч "Олимпик" – "Карпаты" не состоится из-за снятия львовян с УПЛ.

Трансляции чемпионата Украины смотрите на Oll.tv

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
31
26
3
2
78
24
54
81
Забитые 78
Пропущеные 24
Разница 54
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ДинамоДинамоДин
31
18
5
8
65
33
32
59
Забитые 65
Пропущеные 33
Разница 32
Результаты последних матчей: В Н П П В
3
ЗаряЗаряЗар
31
17
6
8
49
28
21
57
Забитые 49
Пропущеные 28
Разница 21
Результаты последних матчей: П В Н Н В
4
ДеснаДеснаДес
31
17
4
10
58
32
26
55
Забитые 58
Пропущеные 32
Разница 26
Результаты последних матчей: П П В В П
5
АлександрияАлександрияАле
31
14
6
11
47
45
2
48
Забитые 47
Пропущеные 45
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н Н П П
6
КолосКолосКол
31
9
2
20
31
59
-28
29
Забитые 31
Пропущеные 59
Разница -28
Результаты последних матчей: П П П В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
31
11
9
11
38
46
-8
42
Забитые 38
Пропущеные 46
Разница -8
Результаты последних матчей: В П В В В
9
ОлимпикОлимпикОли
32
10
6
16
32
47
-15
36
Забитые 32
Пропущеные 47
Разница -15
Результаты последних матчей: В В В П Н
10
ВорсклаВорсклаВор
31
9
7
15
23
45
-22
34
Забитые 23
Пропущеные 45
Разница -22
Результаты последних матчей: П В Н Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
31
5
9
17
25
55
-30
24
Забитые 25
Пропущеные 55
Разница -30
Результаты последних матчей: П П Н Н П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Колос" в предыдущем туре чемпионата

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