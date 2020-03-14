Чемпионат Украины на пороге мега-рекорда: экс-вратарь "Динамо" и "Шахтера" отбил уже третий пенальти кряду

Если Сарнавский парирует и следующий 11-метровый, то повторит легендарное достижение Постранского и Шуховцева

Вратарь "Львова" Богдан Сарнавский отметился очередным отбитым пенальти. В матче 23-го тура Премьер-лиги с "Карпатами" он парировал 11-метровый в истории игрока соперников Егора Назарины. Напомним, "Львов" и "Карпаты" разошлись миром 1:1.

Для 25-летнего Богдана Сарнавского это уже третий подряд парированный пенальти в матчах чемпионата Украины – предыдущие два были по ходу встречи позапрошлого тура с "Зарей" (0:2), когда он не дал себя пробить Громову и Ледневу. Таким образом вратарю "Львова" остался всего один отбитый 11-метровый, чтобы повторить рекорд нашего футбола, принадлежащий Игорю Шуховцеву и Виталию Постранскому. В свое время им удалось отбить 4 пенальти кряду.

Смотрите, как Сарнавский отбил удар Назарины с "точки"

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Богдан Сарнавский / Фото: Twitter В тренде Футбол проигрывает коронавирусу: мнение комментатора Кирилла Круторогова

Добавим, что всего за свою карьеру Богдан Сарнавский, за спиной у которого пребывание в составах "Динамо" и "Шахтера", отразил 6 из 10 пенальти в Премьер-лиге.

Обзор матча "Львов" – "Карпаты" (1:1)

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