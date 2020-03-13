"Колос" заплатил миллион "Днепру-1", чтобы тот обыграл "Мариуполь" и не пустил его в топ-6 УПЛ

В Украинской футбольной Премьер-лиге завершился первый этап. Команды провели по 22 матча и теперь разбились для продолжения борьбы на две шестерки. Вашему вниманию – результаты 22-го тура чемпионата Украины. Далее, как известно, игры решили проводить без зрителей.

Последняя, шестая, команда таблицы определялась в заочной дуэли "Мариуполя" и "Колоса". Сельская команда опережала коллектив из Донецкой области на очко, но играла против "Шахтера". Чтобы обезопасить свои позиции, "Колос" решил простимулировать "Днепр-1", который встречался с "Мариуполем". По информации журналистов YouTube-канала "Та то Таке", клуб из Ковалевки заплатил днепрянам миллион гривен за победу над соперником (видео об этом начинается в 22:22). Как известно, "Днепр" обыграл "Мариуполь" с тремя удалениями у гостей. "Колос" же ожидаемо уступил "горнякам", но остался в топ-6.

Реклама

Читайте о том, что матч "Шахтер" – "Динамо" пройдет без зрителей.

В тренде Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

Следующие поединки Премьер-лиги должны состояться в рамках 23-го тура в ближайшие выходные – 14 и 15 марта.

Смотрите, как "Колос" бился с "Шахтером" за очки в чемпионате Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама