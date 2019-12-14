Дерби Донбасса в Киеве завершилось в пользу "Мариуполя": смотреть голы

/ Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Второе Дерби Донбасса в 18-м туре чемпионата Украины завершилось волевой победой "Мариуполя" над "Олимпиком". Команды не смогли распечатать ворота в первом тайме, зато порадовали немногочисленных болельщиков тремя мячами после перерыва. Ранее "Шахтер" обыграл "Зарю" (2:1) в чемпионате Украины.

Счет в матче открыл Шахаб Зейхеди, отличившийся в третьем матче из последних четырех. Почти сразу же Вячеслав Чурко с пенальти счет сравнял, а за 11 минут до конца встречи Илья Путря вывел гостей вперед и принес команде волевую победу.

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"Олимпик" – "Мариуполь" – 1:2

Голы: Шахаб (49) – Чурко (53, пен), Путря (89)

"Олимпик": Крынский, Гришко, Цымбалюк, Клименчук, Лукьянчук, Политыло, Ксенз, Балашов, Кравчук (Фабиньо, 90), Тейшейра (Пасич, 67), Захеди (Чарльз, 87)

"Мариуполь": Гальчук, Яворский (Чоботенко, 77), Быков, Дава, Чех, Топалов (Путря, 87), Горбунов, Мишнев, Чурко (Кащук, 90), Федорчук, Полегенько.

Предупреждения: Федорчук (2), Яворский (12), Крынский (53), Клименчук (69), Чурко (79), Чех (90).

Благодаря этой победе "Мариуполь" поднялся в первую шестерку чемпионата Украины и пробудет там как минимум до возобновления Премьер-лиги весной. Напомним, что по итогам 22-х туров команды будут разделены на две шестерки – одна будет бороться за еврокубки, а вторая – за выживание.

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