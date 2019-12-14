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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Дерби Донбасса в Киеве завершилось в пользу "Мариуполя": смотреть голы

14 декабря, 21:48

Мариупольцы ушли на зимний перерыв в компании лучших команд чемпионата Украины

/ Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Второе Дерби Донбасса в 18-м туре чемпионата Украины завершилось волевой победой "Мариуполя" над "Олимпиком". Команды не смогли распечатать ворота в первом тайме, зато порадовали немногочисленных болельщиков тремя мячами после перерыва. Ранее "Шахтер" обыграл "Зарю" (2:1) в чемпионате Украины.

Счет в матче открыл Шахаб Зейхеди, отличившийся в третьем матче из последних четырех. Почти сразу же Вячеслав Чурко с пенальти счет сравнял, а за 11 минут до конца встречи Илья Путря вывел гостей вперед и принес команде волевую победу.

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"Олимпик" – "Мариуполь" – 1:2
Голы: Шахаб (49) – Чурко (53, пен), Путря (89)

"Олимпик": Крынский, Гришко, Цымбалюк, Клименчук, Лукьянчук, Политыло, Ксенз, Балашов, Кравчук (Фабиньо, 90), Тейшейра (Пасич, 67), Захеди (Чарльз, 87)

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"Мариуполь": Гальчук, Яворский (Чоботенко, 77), Быков, Дава, Чех, Топалов (Путря, 87), Горбунов, Мишнев, Чурко (Кащук, 90), Федорчук, Полегенько.

Предупреждения: Федорчук (2), Яворский (12), Крынский (53), Клименчук (69), Чурко (79), Чех (90).

Благодаря этой победе "Мариуполь" поднялся в первую шестерку чемпионата Украины и пробудет там как минимум до возобновления Премьер-лиги весной. Напомним, что по итогам 22-х туров команды будут разделены на две шестерки – одна будет бороться за еврокубки, а вторая – за выживание.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
18
16
2
0
50
9
41
50
Забитые 50
Пропущеные 9
Разница 41
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ЗаряЗаряЗар
18
10
4
4
34
16
18
34
Забитые 34
Пропущеные 16
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ДеснаДеснаДес
17
10
3
4
29
12
17
33
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: В В П Н В
4
ДинамоДинамоДин
17
10
3
4
35
12
23
33
Забитые 35
Пропущеные 12
Разница 23
Результаты последних матчей: П В В П В
5
АлександрияАлександрияАле
17
9
3
5
21
16
5
30
Забитые 21
Пропущеные 16
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В Н В
6
МариупольМариупольМар
18
5
7
6
17
26
-9
22
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
КолосКолосКол
18
6
2
10
18
31
-13
20
Забитые 18
Пропущеные 31
Разница -13
Результаты последних матчей: П В П В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
17
5
3
9
17
26
-9
18
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В Н П
9
ОлимпикОлимпикОли
18
5
3
10
16
32
-16
18
Забитые 16
Пропущеные 32
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
14
32
-18
15
Забитые 14
Пропущеные 32
Разница -18
Результаты последних матчей: В Н П П В
11
КарпатыКарпатыКар
17
2
5
10
14
31
-17
11
Забитые 14
Пропущеные 31
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П Н П
12
ВорсклаВорсклаВор
17
3
2
12
10
32
-22
11
Забитые 10
Пропущеные 32
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П П П

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Источник: Сегодня|Спорт

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