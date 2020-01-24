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"Десна" объявила о трансфере первого легионера

24 января, 12:10

Центральный защитник уже присоединился к команде на сборе в Турции

Йонасс Тамм

Йонасс Тамм / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Черниговская "Десна" объявила о заключении контракта с игроком сборной Эстонии Йоонасом Таммом. Контракт подписан по схеме 1,5 + 1. В "Десне" Йоонас будет выступать под четвертым номером. Центральный защитник уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Тамм является воспитанником "Тулевика". В 2009 году стал игроком "Флоры", а спустя полгода перешел в аренду в итальянскую "Сампдорию", но играл только за молодежную команду. Также он успел поиграть в Швеции за "Норрчепинг", "Сильвию" и "Треллеборг", в Норвегии – "Сарпсборг" и "Лиллестрем", а также выступал в Польше за "Корону". На его счету 31 матч в составе сборной Эстонии, но в товарищеском матче против Украины он не играл.

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Напомним, что на днях "Десна" усилилась Андреем Тотовицким и Алексеем Гуцуляком. Оба футболиста подписали с командой полноценные контракты.

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После 18-ти туров "Десна" занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от идущего вторым "Динамо" на три балла. В первом матче после зимней паузы черниговцы сыграют с лидером чемпионата "Шахтером".

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
18
16
2
0
50
9
41
50
Забитые 50
Пропущеные 9
Разница 41
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ДинамоДинамоДин
18
11
3
4
36
12
24
36
Забитые 36
Пропущеные 12
Разница 24
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
18
10
4
4
34
16
18
34
Забитые 34
Пропущеные 16
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В П В
4
ДеснаДеснаДес
18
10
3
5
29
13
16
33
Забитые 29
Пропущеные 13
Разница 16
Результаты последних матчей: П В В П Н
5
АлександрияАлександрияАле
18
10
3
5
23
17
6
33
Забитые 23
Пропущеные 17
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В Н
6
МариупольМариупольМар
18
5
7
6
17
26
-9
22
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
КолосКолосКол
18
6
2
10
18
31
-13
20
Забитые 18
Пропущеные 31
Разница -13
Результаты последних матчей: П В П В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
3
10
18
28
-10
18
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
9
ОлимпикОлимпикОли
18
5
3
10
16
32
-16
18
Забитые 16
Пропущеные 32
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
14
32
-18
15
Забитые 14
Пропущеные 32
Разница -18
Результаты последних матчей: В Н П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
18
4
2
12
12
33
-21
14
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: В П В П П
12
КарпатыКарпатыКар
18
2
5
11
15
33
-18
11
Забитые 15
Пропущеные 33
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П Н

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чемпионат Украины Десна Чернигов Йоонас Тамм

Источники: Сегодня|Спорт , ФК "Десна" Чернигов

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