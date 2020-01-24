"Десна" объявила о трансфере первого легионера

Центральный защитник уже присоединился к команде на сборе в Турции

Йонасс Тамм / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Черниговская "Десна" объявила о заключении контракта с игроком сборной Эстонии Йоонасом Таммом. Контракт подписан по схеме 1,5 + 1. В "Десне" Йоонас будет выступать под четвертым номером. Центральный защитник уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Тамм является воспитанником "Тулевика". В 2009 году стал игроком "Флоры", а спустя полгода перешел в аренду в итальянскую "Сампдорию", но играл только за молодежную команду. Также он успел поиграть в Швеции за "Норрчепинг", "Сильвию" и "Треллеборг", в Норвегии – "Сарпсборг" и "Лиллестрем", а также выступал в Польше за "Корону". На его счету 31 матч в составе сборной Эстонии, но в товарищеском матче против Украины он не играл.

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Напомним, что на днях "Десна" усилилась Андреем Тотовицким и Алексеем Гуцуляком. Оба футболиста подписали с командой полноценные контракты.

После 18-ти туров "Десна" занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от идущего вторым "Динамо" на три балла. В первом матче после зимней паузы черниговцы сыграют с лидером чемпионата "Шахтером".

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