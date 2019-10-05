"Десна" вырвала победу в матче с "Олимпиком" на последних минутах

Десна - Олимпик / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Черниговская "Десна" в рамках 10-го тура чемпионата Украины принимала дома донецкий "Олимпик". Ранее мы писали, что "Ворскла" спасла ничью в матче с "Мариуполем" на 93-й минуте матча.

Поединок проходил довольно ровно до 65 минуты, когда гости не остались в меньшинстве. Олимпийцев подвел Тарас Завийский, который очень грубо сыграл против своего оппонента и получил прямую красную карточку.

Хозяева воспользовались большинством на последних минутах. Голом отметился Артем Фаворов. Он отыгрался в стенку с партнером в штрафной "Олимпика" и заколотил мяч в сетку. После этого матча "Десна" расположилась на втором месте с 20-ю очками.

Полный матч "Десна" – "Олимпик":

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Смотрите турнирную таблицу после 10-го тура чемпионата Украины:

Посреди недели состоялись матчи еврокубков. Украинские команды провели международную неделю без поражений – донецкий "Шахтер" обыграл итальянскую "Аталанту" в Лиге чемпионов, "Александрия" поделила очки с бельгийским "Гентом", а киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано" в Лиге Европы.

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