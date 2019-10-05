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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Десна" вырвала победу в матче с "Олимпиком" на последних минутах

5 октября, 19:10

Победный гол забил Артем Фаворов

Десна - Олимпик

Десна - Олимпик / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Черниговская "Десна" в рамках 10-го тура чемпионата Украины принимала дома донецкий "Олимпик". Ранее мы писали, что "Ворскла" спасла ничью в матче с "Мариуполем" на 93-й минуте матча.

Поединок проходил довольно ровно до 65 минуты, когда гости не остались в меньшинстве. Олимпийцев подвел Тарас Завийский, который очень грубо сыграл против своего оппонента и получил прямую красную карточку.

Хозяева воспользовались большинством на последних минутах. Голом отметился Артем Фаворов. Он отыгрался в стенку с партнером в штрафной "Олимпика" и заколотил мяч в сетку. После этого матча "Десна" расположилась на втором месте с 20-ю очками.

Полный матч "Десна" – "Олимпик":

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Смотрите турнирную таблицу после 10-го тура чемпионата Украины:

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
9
9
0
0
28
6
22
27
Забитые 28
Пропущеные 6
Разница 22
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
10
6
2
2
14
4
10
20
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ДинамоДинамоДин
9
5
2
2
18
7
11
17
Забитые 18
Пропущеные 7
Разница 11
Результаты последних матчей: В В В П Н
4
АлександрияАлександрияАле
9
5
1
3
12
11
1
16
Забитые 12
Пропущеные 11
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н В В П
5
ЗаряЗаряЗар
9
4
3
2
17
10
7
15
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н П Н В
6
КолосКолосКол
9
4
2
3
9
11
-2
14
Забитые 9
Пропущеные 11
Разница -2
Результаты последних матчей: В Н В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
9
3
2
4
10
11
-1
11
Забитые 10
Пропущеные 11
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П В П
8
МариупольМариупольМар
10
2
4
4
8
16
-8
10
Забитые 8
Пропущеные 16
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П Н Н
9
КарпатыКарпатыКар
9
2
2
5
7
13
-6
8
Забитые 7
Пропущеные 13
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В Н П
10
ВорсклаВорсклаВор
10
2
2
6
9
19
-10
8
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П П П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
9
2
0
7
7
16
-9
6
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П П В
12
ОлимпикОлимпикОли
10
1
2
7
5
20
-15
5
Забитые 5
Пропущеные 20
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н П

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чемпионат Украины Десна Чернигов Олимпик Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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