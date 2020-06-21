"Десна" – "Заря": где смотреть матч чемпионата Украины

Список трансляций матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Сегодня, 21 июня, состоится центральный матч 27-го тура чемпионата Украины: в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина местная "Десна" примет луганскую "Зарю". Матч начнется в 19:30 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. "Десна" – "Заря" смотреть онлайн можно с помощью нашей мультимедийной трансляции.

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Сегодня на поле сойдутся два претендента на бронзовые медали и, возможно, очный поединок станет ключевым в распределении итоговых мест в турнирной таблице. Да, сейчас команды имеют одинаковое количество очков, а впереди еще пять туров и в матчах первой шестерки может случить что угодно. Кстати, сезон команды завершают еще одним очным матчем. Вот там могут быть страсти, если ситуация в турнирной таблице не изменится.

Пока же "Десна" опережает "Зарю" по дополнительным показателям. В первой части чемпионата черниговцы дома обыграли луганчан со счетом 1:0, а в гостях потерпели поражение 1:2. Но этот мяч на чужом поле позволяет команде Александра Рябоконя находится выше команды Виктора Скрипника.

Букмекеры считают "Зарю" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Виктора Скрипника – 2.41, на ничью – 3.40, на победу "Десны" – 2.90.

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Смотреть матч "Десна" – "Заря" в прямом эфире можно на телеканале УНИАН, который доступен на сайте Oll.tv (в подписке). Начало мата, напомним, в 19:30. Также поединок будет доступен онлайн на сайте Youtube.

Смотрите, как "Заря" проиграла "Александрии" после карантина:

А так с александрийцами сыграла "Десна":

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