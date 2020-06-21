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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Десна" – "Заря": где смотреть матч чемпионата Украины

21 июня, 16:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Список трансляций матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Сегодня, 21 июня, состоится центральный матч 27-го тура чемпионата Украины: в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина местная "Десна" примет луганскую "Зарю". Матч начнется в 19:30 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. "Десна" – "Заря" смотреть онлайн можно с помощью нашей мультимедийной трансляции.

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Сегодня на поле сойдутся два претендента на бронзовые медали и, возможно, очный поединок станет ключевым в распределении итоговых мест в турнирной таблице. Да, сейчас команды имеют одинаковое количество очков, а впереди еще пять туров и в матчах первой шестерки может случить что угодно. Кстати, сезон команды завершают еще одним очным матчем. Вот там могут быть страсти, если ситуация в турнирной таблице не изменится.

Пока же "Десна" опережает "Зарю" по дополнительным показателям. В первой части чемпионата черниговцы дома обыграли луганчан со счетом 1:0, а в гостях потерпели поражение 1:2. Но этот мяч на чужом поле позволяет команде Александра Рябоконя находится выше команды Виктора Скрипника.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
27
23
2
2
69
20
49
71
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: В В В В П
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ДеснаДеснаДес
26
15
4
7
46
20
26
49
Забитые 46
Пропущеные 20
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ЗаряЗаряЗар
26
15
4
7
42
22
20
49
Забитые 42
Пропущеные 22
Разница 20
Результаты последних матчей: П В П В П
5
АлександрияАлександрияАле
27
13
4
10
39
38
1
43
Забитые 39
Пропущеные 38
Разница 1
Результаты последних матчей: П П П В В
6
КолосКолосКол
26
8
2
16
27
47
-20
26
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
27
5
7
15
19
44
-25
22
Забитые 19
Пропущеные 44
Разница -25
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Букмекеры считают "Зарю" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Виктора Скрипника – 2.41, на ничью – 3.40, на победу "Десны" – 2.90.

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Смотреть матч "Десна" – "Заря" в прямом эфире можно на телеканале УНИАН, который доступен на сайте Oll.tv (в подписке). Начало мата, напомним, в 19:30. Также поединок будет доступен онлайн на сайте Youtube.

Смотрите, как "Заря" проиграла "Александрии" после карантина:

А так с александрийцами сыграла "Десна":

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чемпионат Украины где смотреть Заря Луганск Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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