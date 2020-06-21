"Десна" – "Заря": онлайн-трансляция

В борьбе за второе место в чемпионате Украины у киевского "Динамо" есть два основных конкурента – "Десна" и "Заря". Сегодня эти команды проведут очную встречу в 27 туре Премьер-лиги, после которой многое может проясниться в борьбе за квалификацию Лиги чемпионов. Матч "Десна" – "Заря" пройдет в Чернигове и начнется в 19:30, мы проведем текстовый онлайн встречи.

"Десна" – "Заря"

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После 26 туров в активе команд одинаковое количество очков – по 49, "Десна" опережает "Зарю" по дополнительным показателям. Ранее в нынешнем сезоне команды встречались дважды, и каждый клуб по разу победил на своем поле:

19.10.2019 "Заря" – "Десна" – 2:1

07.03.2020 "Десна" – "Заря" – 1:0

У киевского "Динамо" 52 очка, "Александрия" отстала от гонки за "серебро" – 43 очка.

В прошлом туре Премьер-лиги "Десна" на выезде разгромила "Александрию" со счетом 5:1, смотрите все голы того поединка в обзоре:

В свою очередь, "Заря" в предыдущем туре уступила "Динамо" со счетом 1:3

Прогноз на матч

Эксперты называют матч практически равным. Коэффициент на победу "Десны" составляет 2.70, на победу "Зари" 2.55, на ничью – 3.40.

Аналитики склоняются к тому, что зрители у экранов сегодня увидят большое количество забитых мячей. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.88, на меньше – 1.92. Другими словами, ожидается два-три гола в сегодняшнем матче.

Самые высокие шансы отличиться имеют: Филипп Будковский (коэффициент 2.50 на "забьет гол") и Александр Филиппов (3.00) в "Десне", а также Владислав Кабаев (2.60) и Артем Громов (2.80) в "Заре".

Текст на коронавирус

Во вторник, 16 июня, все футболисты, тренеры и персонал "Десны" прошли третью после возобновления чемпионата проверку на коронавирус – сдали тесты. Вчера пришли результаты – все здоровы.

Виктор Скрипник, тренер "Зари"

"Относительно "Десны" скажу, что это команда-претендент на те же места, которые хотим занять и мы. Будет очень важная игра. Как бы матч не закончился ни одна из команд не перестанет бороться за свои цели. Игра важная, но не решающая. Я так говорил и перед игрой с "Динамо". С учетом того, что остается еще шесть игр, очень важно сейчас набирать очки и не проигрывать".

"Если смотреть на таблицу, то игра действительно очень важная. С учетом игры на выезде и проигрыша последней нашей игры, хочется не отстать, а наоборот пополнить запас очков. И мы этого хотим, и они этого хотят. Каждый смотрит на себя. Если бы это была последняя игра, то назвал бы тогда ее решающей. Но впереди еще весь второй круг. Игра важная, но в Запорожье, думаю, будет еще важнее, ведь будет последней в чемпионате. Еще раз отмечу, что важно набирать очки и выигрывать. А расклады из тура в тур смотрятся и корректируются".

"Температура? Тридцать градусов не каждый ведь день. Тренируемся мы, согласно графику. Все переносят тренировочный процесс нормально. То, что такая погода, это закономерно, так как сейчас лето. В принципе, при такой погоде тренируемся и при такой же погоде играем. Ничего необычного".

Трансляция

прямая трансляция матча "Десна" – "Заря" будет доступна на канале УНИАН, который можно смотреть на сервисе oll.tv.

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