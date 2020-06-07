"Динамо" – "Александрия": онлайн ключевого матча 25-го тура чемпионата Украины

Сегодня в Киеве пройдет один из важнейших поединков 25-го тура украинской Премьер-лиги – "Динамо", которое сражается за второе место с "Зарей" и "Десной", примет пятую команду чемпионата "Александрию". Однако "горожане" всего в трех очках от "бело-синих" и догонят их в случае победы. Матч на НСК "Олимпийский" начнется в 17:00. Наш сайт проведет интереснейший мультимедийный онлайн поединка с комментариями и видео главных моментов.

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К данному поединку соперники подходят в разном настроении – "Александрия" в прошлом туре, который стал первым после двух месяцев карантина, с минимальным счетом одолела "Зарю". Команда Шарана вырвала победу уже в компенсированное время благодаря VAR, после которого арбитр назначил пенальти в ворота луганчан. И "горожане" в случае успеха могут вступить в борьбу не только за четвертое место, но и за второе и путевку в Лигу чемпионов.

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А вот "Динамо" неделю назад проиграло в украинском классико "Шахтеру" со счетом 1:3, хотя киевляне первыми открыли счет. Один из голов команды Михайличенко арбитр не засчитала из-за нарушения Попова на Степаненко, за что Денис получил желтую карточку и пропускает сегодняшний матч. Сейчас "бело-синие" находятся под большим давлением из-за своих результатов и могут остаться без второго места в чемпионате и Лиги чемпионов.

Так что столичные футболисты полны решимости реабилитироваться за ту болезненную неудачу. Отметим, что у "Динамо" продолжают восстанавливаться Пиварич, Бурда и Цыганков, зато в общую группу вернулся Шапаренко.

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Личные встречи

В 24 личных противостояниях большое преимущество на стороне киевлян – 18 побед, 4 ничьих и два поражения. Последний раз команды встречались в марте в рамках 1/4 финала Кубка Украины, и тогда "Динамо" в большим трудом прошло дальше благодаря единственному голу Цыганкова уже во втором дополнительном овертайме. Так что и эта встреча вряд ли будет для киевлян легкой прогулкой. Хотя в чемпионате дважды сильнее были "бело-синие" 1:0 и 3:1.

Отметим, что вице-чемпионы Украины регулярно забивают в УПЛ на своем поле с 4 мая 2019 года – 26 голов в 16 матчах.

Общая голевая серия "Динамо" в Премьер-лиге продолжается на протяжении 10 игр – 18 голов. "Александрия" забивает мячи в УПЛ в течение восьми встреч – 17 голов.

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Что говорили перед матчем

Защитник "Динамо" Артем Шабанов: "После матча с "Шахтером", конечно, осадок остался. Мы очень хотели победить, чтобы занять второе место и закрепиться на нем. Сейчас у трех команд – "Динамо", "Зари" и "Десны" одинаковое количество очков, поэтому вся борьба еще впереди. Нужно побеждать "Александрию" и "Зарю" в ближайших матчах – это очень важно. Думаю, к этим поединкам мы подойдем во всеоружии. Хорошо, что играть на "Олимпийском", а не на другом стадионе, о чем ходили разговоры раньше. Это наш домашний стадион, и мы к нему привыкли. "Александрия" – неплохая команда, они демонстрируют силовой футбол. Обычно они играют за счет длинных передач. Главное не проиграть им в верховой борьбе и подборе мяча – тогда все будет хорошо".

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/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран: "Физически команда соперника неплохо готова. То, что их не хватило на второй тайм – конечно, нужно понимать, против какой команды они играли. Эта команда является лучшей в Украине и одной из лучших в Европе. Однозначно, это "Шахтер". Для себя мы выводы сделали. Будем стараться противостоять "Динамо" так, чтобы добиться положительного результата. Понимаем, что сейчас все находятся не в оптимальных кондициях, и "Динамо" тоже".

Что говорят букмекеры

Букмекеры считают фаворитами этой встречи "Динамо" – коэффцициент на победу киевлян 1.47, вероятность выигрыша "Александрии" – 7.00, на ничью показатель – 4.00. А самым популярным счетом у аналитиков контор является 1:0 в пользу "бело-синих" – 5.50. Далее также победа "Динамо", но уже со счетом 2:0 – 6.00. А на минимальный успех "горожан" можно поставить с коэффициентом 15.00. Одинаковые шансы забить имеют Вербич, Русин и Цыганков – 2.40. У "Александрии" главный голеадор – Безбородько – 4.20.

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