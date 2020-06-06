Один матч "потеряли": расписание, результаты, трансляции 25-го тура чемпионата Украины

В субботу сыграют два матча Премьер-лиги, в воскресенье - еще три

Сегодня, 6 июня, стартует 25-й тур украинской Премьер-лиги – второй после длительного карантина. К сожалению, пройдет он не в полном формате: вместо шести игр состоятся пять, поскольку в "Карпатах" зафиксировали вспышку коронавируса, так что львовская команда пропустит как минимум ближайшие два тура. Кроме того, матч чемпионата Украины перенесен из Львова в Днепр из-за коронавируса.

Напомним результаты 24 тура чемпионата Украины, состоявшегося в минувшие выходные. В нынешний же уик-энд два поединка состоится в субботу, три – в воскресенье. Сегодня обе встречи, к сожалению, решили начать в одно и то же время. Центральными будут два противостояния в столице: в субботу сыграют "Шахтер" и "Десна", а завтра – "Динамо" и "Александрия".

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Суббота, 6 июня

17:00 "Заря" – "Колос", ТВ: "УНИАН"

Букмекеры: 1.38 – 4.80 – 9.95

17:00 "Шахтер" – "Десна", ТВ: "Футбол 2", OLL.TV

Букмекеры: 1.40 – 4.30 – 9.00

Воскресенье, 7 июня

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14:00 "Олимпик" – "Мариуполь", ТВ: "Футбол 1", OLL.TV

Букмекеры: 2.30 – 3.20 – 3.25

17:00 "Динамо" – "Александрия", ТВ: "2+2"

Букмекеры: 1.50 – 4.10 – 7.15

19:30 "Львов" – "Днепр-1", ТВ: "Футбол 1", OLL.TV

Букмекеры: 4.40 – 3.80 – 1.75

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