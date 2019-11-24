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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" – "Мариуполь" 1:0: онлайн-трансляция матча 15 тура Премьер-лиги

24 ноября, 18:03

Киевляне пытаются закрепиться на втором месте, а азовцы - сохранить прописку в шестерке

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Сегодня, 24 ноября, в 15-м туре чемпионата Украины "Динамо" принимает "Мариуполь". Этот матч должен был проходить при пустых трибунах, так как КДК УАФ наказал киевлян за расистские высказывания их болельщиков в поединке 14-го тура с "Шахтером". Но "бело-синие" подали апелляцию, и наказание пока приостановлено. Наш сайт проводит онлайн "Динамо" – "Мариуполь" с описанием ключевых событий на поле, а также интересными фото и видео.

"ДИНАМО" – "МАРИУПОЛЬ" – 1:0
(Буяльский, 21)

Видео гола Буяльского (1:0)

  • 68 мин Замена у Мариуполя – Фомин вместо Яворского
  • 63 мин Замена у Динамо – Шапаренко вместо автора гола Буяльского
  • 62 мин Желтая карточка для Дава (Мариуполь) за фол на Де Пене
  • 61 мин Динамо сохраняет шаткое преимущество. Ничего в этом матче еще не ясно
  • 51 мин Яворский вновь едва срезал мяч в ворота Мариуполя – мимо
  • 49 мин Чурко ударом с близкой дистанции проверил бдительность Бущана – кипер Динамо не спит
  • ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
  • ДИНАМО – МАРИУПОЛЬ – 1:0. СТАТИСТИКА ПЕРВОГО ТАЙМА

  • ПЕРВЫЙ ТАЙМ ЗАВЕРШЕН. Динамо ведет – 1:0
  • 45 мин Добавлено две минуты
  • 38 мин Желтая карточка для Беседина(Динамо)за подкат против Дава
  • 31 мин Динамо в течение десятиминутки упускает три шанса увеличить счет. Своими моментами не воспользовались Де Пена, Цыганков и Буяльский
  • 21 мин ГООООООООЛ! Динамо открывает счет. Голевую атаку разогнал Беседин, бросив в прорыв по правому флангу Цыганкова. Тот прострелил на линию вратарской, и набежавший Буяльский в касание расстрелял голкипера азовцев

  • 19 мин Желтая карточка Тищенко (Мариуполь) за снос Цыганкова
  • 16 мин Мариуполь отодвинул игру от своих ворот. Динамо явно не хватает скорости – еще не разогрелись?
  • 9 мин Опасный момент у Динамо – гостей спасает Гальчук, успевший среагировать на рикошет от одноклубника – Яворского
  • 5 мин Динамо контролирует мяч и впервые угрожает воротам гостей – кипера Мариуполя Гальчук снимает мяч с головы у Беседина
  • 2 мин Игрок Мариуполя Чурко – в офсайде
  • МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Стали известны стартовые составы команд

ДИНАМО: Бущан – Караваев, Кадар, Шабанов, Миколенко – Буяльский, Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Беседин, Де Пена.
Запасные: Нещерет, Вербич, Соль, Шапаренко, Гармаш, Родригес, Кендзера.

МАРИУПОЛЬ: Гальчук – Чоботенко, Дава, Яворский – Кирюханцев, Мишнев, Чех, Горбунов, Тищенко – Чурко, Вакула.
Запасные: Худжамов, Петерман, Кащук, Фомин, Полегенько, Путря.

Турнирная ситуация команд. В последнем туре "Динамо" уступило лидеру украинской Премьер-лиги "Шахтеру" 1:0 и не только очень далеко отпустило дончан в чемпионской гонке – минимум 13 очков, но и откатилось на четвертое место. Математические шансы на титул у киевлян еще, конечно, остались, но на данный момент им нужно побеспокоиться о том, чтобы закрепиться хотя бы на втором месте и не упустить серебряные медали. Кроме того, в четверг у "динамовцев" ключевой поединок Лиги Европы против шведского "Мальме" и надо оставить силы еще и на него.

Киевский клуб использовал паузу в чемпионате, чтобы провести спарринг с "Оболонью". В итоге "Динамо" разгромило лидера Первой лиги в столичном дерби. "Бело-синие" отгрузили пивоварам пять мячей – Карлос де Пена отметился четырьмя голами, еще один на счету Соля.

"Мариуполь" же в прошлом туре подписал мир с "Карпатами" 2:2, сейчас идет шестым и ведет борьбу, чтобы не выпасть из топ-6, потому что на пятки наступают "Днепр", "Олимпик" и "Колос". А там и за пятое место, дающее право выступать в ерокубках, азовцы не прочь поспорить. Хотя до него сейчас 10 очков.

Что говорили перед матчем.

Полузащитник "Динамо" Александр Караваев: "Настроение супер, даже минусовая температура не помеха этому. Готовимся полным ходом, в обычном режиме. Да, минусовая погода резко пришла, кардинально все изменилось. И поле на базе уже твердое, и мороз в работе дает о себе знать. Но у нас впереди еще 6 матчей, поэтому мы готовимся в максимальном режиме.

К матчу с "Мариуполем" подхожу в полной боевой готовности. Команда в хорошем состоянии, видно, что мы готовы выполнять предложенный объем нагрузок, так что без проблем в этом аспекте. Мы готовимся к поединку с "Мариуполем", как к любому другому в чемпионате или Кубке Украины. Мы ориентируемся на свой футбол, понимаем, что нам надо сделать и отталкиваемся от задачи победить в этом матче".

"Готовимся в обычном режиме, понимаем, что "Динамо" — это серьезный соперник, – отметил в разговоре с журналистом телеканала "Футбол 1" полузащитник "Мариуполя" Валерий Федорчук. – Все ребята здоровы и готовятся к игре. Тренировка получилась эмоциональной, было много борьбы. Наверное, именно этого нам и надо в матче с "Динамо". Повлияет ли мороз? Сейчас уже каждый день холодно — мы привыкли тренироваться в таких условиях. И нам, и сопернику будет холодно.

Если нам придется играть "вторым номером", то я не вижу ничего плохого. Мы практически никогда не играем так — мы стараемся действовать "первым номером". Посмотрим… Мы хотим показать хорошую игру и добыть положительный результат".

Как "Динамо" готовилось к "Мариуполю"

Кадровые нюансы. На этой неделе в расположение "Динамо" вернулось сразу 17 игроков, которые были задействованы в матчах сборных. Последним прибыл из-за океана Карлос Самбрано, которого на родине в Перу обвиняют в избиении двух женщин. Не тренировался с командой только травмированный Никита Бурда, а Денис Бойко занимается с ограничениями, не участвуя в игровых упражнениях. Из-за резко накрывшего Киев мороза, на тренировках "динамовцам" пришлось хорошенько утеплиться. И только Фран Соль и Жерсон Родригес отказались от шапок, демонстрируя свои новые прически.

"Мариуполь" к матчу с вице-чемпионом страны готовился без спаррингов, отпустив в молодежку троих исполнителей — Алексея Быкова, Виктора Корниенко и Максима Чеха. Дава выступал за национальную сборную Камеруна. Не может не радовать тренера азовцев Александра Бабича, что лазарет команды опустел – Вакула, Худжамов и Фомин уже тренируются в общей группе. Сегодня партнерам однозначно не сможет помочь лишь дисквалифицированный Быков.

История противостояний. Между собой "Мариуполь" и "Динамо" провели 47 встреч, в активе киевлян 40 побед, у азовцев — две с разницей мячей 119:27 в пользу столичного коллектива. В сентябре подопечные Алексея Михайличенко с большущим трудом обыграли мариупольцев на их поле – лишь на 90+3-й минуте Беньямину Вербичу удалось таки распечатать оборону азоцев – 1:0.

"Динамо" в нынешнем чемпионате на своем поле имеет следующий баланс: 3 победы, 2 ничьи, 2 поражения. На выезде "Мариуполь" провел семь матчей: 1 победа, 3 ничьих, 3 поражения.

Смотрите, как "Динамо" играло в 14 туре УПЛ с "Шахтером" – 0:1

Также смотрите, как "Мариуполь" сыграл вничью с "Карпатами" – 2:2

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев ФК Мариуполь Валерий Федорчук Александр Караваев

Источники: Официальный сайт ФК "Динамо" , Сегодня|Спорт , Официальный сайт ФК "Мариуполь"

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