"Динамо" – "Мариуполь" 1:0: онлайн-трансляция матча 15 тура Премьер-лиги

Сегодня, 24 ноября, в 15-м туре чемпионата Украины "Динамо" принимает "Мариуполь". Этот матч должен был проходить при пустых трибунах, так как КДК УАФ наказал киевлян за расистские высказывания их болельщиков в поединке 14-го тура с "Шахтером". Но "бело-синие" подали апелляцию, и наказание пока приостановлено. Наш сайт проводит онлайн "Динамо" – "Мариуполь" с описанием ключевых событий на поле, а также интересными фото и видео.
"ДИНАМО" – "МАРИУПОЛЬ" – 1:0
(Буяльский, 21)
Видео гола Буяльского (1:0)
- 68 мин Замена у Мариуполя – Фомин вместо Яворского
- 63 мин Замена у Динамо – Шапаренко вместо автора гола Буяльского
- 62 мин Желтая карточка для Дава (Мариуполь) за фол на Де Пене
- 61 мин Динамо сохраняет шаткое преимущество. Ничего в этом матче еще не ясно
- 51 мин Яворский вновь едва срезал мяч в ворота Мариуполя – мимо
- 49 мин Чурко ударом с близкой дистанции проверил бдительность Бущана – кипер Динамо не спит
- ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
- ДИНАМО – МАРИУПОЛЬ – 1:0. СТАТИСТИКА ПЕРВОГО ТАЙМА
- ПЕРВЫЙ ТАЙМ ЗАВЕРШЕН. Динамо ведет – 1:0
- 45 мин Добавлено две минуты
- 38 мин Желтая карточка для Беседина(Динамо)за подкат против Дава
- 31 мин Динамо в течение десятиминутки упускает три шанса увеличить счет. Своими моментами не воспользовались Де Пена, Цыганков и Буяльский
- 21 мин ГООООООООЛ! Динамо открывает счет. Голевую атаку разогнал Беседин, бросив в прорыв по правому флангу Цыганкова. Тот прострелил на линию вратарской, и набежавший Буяльский в касание расстрелял голкипера азовцев
- 19 мин Желтая карточка Тищенко (Мариуполь) за снос Цыганкова
- 16 мин Мариуполь отодвинул игру от своих ворот. Динамо явно не хватает скорости – еще не разогрелись?
- 9 мин Опасный момент у Динамо – гостей спасает Гальчук, успевший среагировать на рикошет от одноклубника – Яворского
- 5 мин Динамо контролирует мяч и впервые угрожает воротам гостей – кипера Мариуполя Гальчук снимает мяч с головы у Беседина
- 2 мин Игрок Мариуполя Чурко – в офсайде
- МАТЧ НАЧАЛСЯ!
Стали известны стартовые составы команд
ДИНАМО: Бущан – Караваев, Кадар, Шабанов, Миколенко – Буяльский, Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Беседин, Де Пена.
Запасные: Нещерет, Вербич, Соль, Шапаренко, Гармаш, Родригес, Кендзера.
МАРИУПОЛЬ: Гальчук – Чоботенко, Дава, Яворский – Кирюханцев, Мишнев, Чех, Горбунов, Тищенко – Чурко, Вакула.
Запасные: Худжамов, Петерман, Кащук, Фомин, Полегенько, Путря.
Турнирная ситуация команд. В последнем туре "Динамо" уступило лидеру украинской Премьер-лиги "Шахтеру" 1:0 и не только очень далеко отпустило дончан в чемпионской гонке – минимум 13 очков, но и откатилось на четвертое место. Математические шансы на титул у киевлян еще, конечно, остались, но на данный момент им нужно побеспокоиться о том, чтобы закрепиться хотя бы на втором месте и не упустить серебряные медали. Кроме того, в четверг у "динамовцев" ключевой поединок Лиги Европы против шведского "Мальме" и надо оставить силы еще и на него.
Киевский клуб использовал паузу в чемпионате, чтобы провести спарринг с "Оболонью". В итоге "Динамо" разгромило лидера Первой лиги в столичном дерби. "Бело-синие" отгрузили пивоварам пять мячей – Карлос де Пена отметился четырьмя голами, еще один на счету Соля.
"Мариуполь" же в прошлом туре подписал мир с "Карпатами" 2:2, сейчас идет шестым и ведет борьбу, чтобы не выпасть из топ-6, потому что на пятки наступают "Днепр", "Олимпик" и "Колос". А там и за пятое место, дающее право выступать в ерокубках, азовцы не прочь поспорить. Хотя до него сейчас 10 очков.
Что говорили перед матчем.
Полузащитник "Динамо" Александр Караваев: "Настроение супер, даже минусовая температура не помеха этому. Готовимся полным ходом, в обычном режиме. Да, минусовая погода резко пришла, кардинально все изменилось. И поле на базе уже твердое, и мороз в работе дает о себе знать. Но у нас впереди еще 6 матчей, поэтому мы готовимся в максимальном режиме.
К матчу с "Мариуполем" подхожу в полной боевой готовности. Команда в хорошем состоянии, видно, что мы готовы выполнять предложенный объем нагрузок, так что без проблем в этом аспекте. Мы готовимся к поединку с "Мариуполем", как к любому другому в чемпионате или Кубке Украины. Мы ориентируемся на свой футбол, понимаем, что нам надо сделать и отталкиваемся от задачи победить в этом матче".
"Готовимся в обычном режиме, понимаем, что "Динамо" — это серьезный соперник, – отметил в разговоре с журналистом телеканала "Футбол 1" полузащитник "Мариуполя" Валерий Федорчук. – Все ребята здоровы и готовятся к игре. Тренировка получилась эмоциональной, было много борьбы. Наверное, именно этого нам и надо в матче с "Динамо". Повлияет ли мороз? Сейчас уже каждый день холодно — мы привыкли тренироваться в таких условиях. И нам, и сопернику будет холодно.
Если нам придется играть "вторым номером", то я не вижу ничего плохого. Мы практически никогда не играем так — мы стараемся действовать "первым номером". Посмотрим… Мы хотим показать хорошую игру и добыть положительный результат".
Как "Динамо" готовилось к "Мариуполю"
Кадровые нюансы. На этой неделе в расположение "Динамо" вернулось сразу 17 игроков, которые были задействованы в матчах сборных. Последним прибыл из-за океана Карлос Самбрано, которого на родине в Перу обвиняют в избиении двух женщин. Не тренировался с командой только травмированный Никита Бурда, а Денис Бойко занимается с ограничениями, не участвуя в игровых упражнениях. Из-за резко накрывшего Киев мороза, на тренировках "динамовцам" пришлось хорошенько утеплиться. И только Фран Соль и Жерсон Родригес отказались от шапок, демонстрируя свои новые прически.
"Мариуполь" к матчу с вице-чемпионом страны готовился без спаррингов, отпустив в молодежку троих исполнителей — Алексея Быкова, Виктора Корниенко и Максима Чеха. Дава выступал за национальную сборную Камеруна. Не может не радовать тренера азовцев Александра Бабича, что лазарет команды опустел – Вакула, Худжамов и Фомин уже тренируются в общей группе. Сегодня партнерам однозначно не сможет помочь лишь дисквалифицированный Быков.
История противостояний. Между собой "Мариуполь" и "Динамо" провели 47 встреч, в активе киевлян 40 побед, у азовцев — две с разницей мячей 119:27 в пользу столичного коллектива. В сентябре подопечные Алексея Михайличенко с большущим трудом обыграли мариупольцев на их поле – лишь на 90+3-й минуте Беньямину Вербичу удалось таки распечатать оборону азоцев – 1:0.
"Динамо" в нынешнем чемпионате на своем поле имеет следующий баланс: 3 победы, 2 ничьи, 2 поражения. На выезде "Мариуполь" провел семь матчей: 1 победа, 3 ничьих, 3 поражения.
Смотрите, как "Динамо" играло в 14 туре УПЛ с "Шахтером" – 0:1
Также смотрите, как "Мариуполь" сыграл вничью с "Карпатами" – 2:2
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