"Динамо" – "Мариуполь" 1:0: онлайн-трансляция матча 15 тура Премьер-лиги

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Сегодня, 24 ноября, в 15-м туре чемпионата Украины "Динамо" принимает "Мариуполь". Этот матч должен был проходить при пустых трибунах, так как КДК УАФ наказал киевлян за расистские высказывания их болельщиков в поединке 14-го тура с "Шахтером". Но "бело-синие" подали апелляцию, и наказание пока приостановлено. Наш сайт проводит онлайн "Динамо" – "Мариуполь" с описанием ключевых событий на поле, а также интересными фото и видео.

"ДИНАМО" – "МАРИУПОЛЬ" – 1:0

(Буяльский, 21)

Видео гола Буяльского (1:0)

68 мин Замена у Мариуполя – Фомин вместо Яворского

– Фомин вместо Яворского 63 мин Замена у Динамо – Шапаренко вместо автора гола Буяльского

– Шапаренко вместо автора гола Буяльского 62 мин Желтая карточка для Дава (Мариуполь) за фол на Де Пене

для Дава (Мариуполь) за фол на Де Пене 61 мин Динамо сохраняет шаткое преимущество. Ничего в этом матче еще не ясно

Динамо сохраняет шаткое преимущество. Ничего в этом матче еще не ясно 51 мин Яворский вновь едва срезал мяч в ворота Мариуполя – мимо

Яворский вновь едва срезал мяч в ворота Мариуполя – мимо 49 мин Чурко ударом с близкой дистанции проверил бдительность Бущана – кипер Динамо не спит

Чурко ударом с близкой дистанции проверил бдительность Бущана – кипер Динамо не спит ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ДИНАМО – МАРИУПОЛЬ – 1:0. СТАТИСТИКА ПЕРВОГО ТАЙМА

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ЗАВЕРШЕН. Динамо ведет – 1:0

45 мин Добавлено две минуты

Добавлено две минуты 38 мин Желтая карточка для Беседина (Динамо) за подкат против Дава

для Беседина (Динамо) за подкат против Дава 31 мин Динамо в течение десятиминутки упускает три шанса увеличить счет. Своими моментами не воспользовались Де Пена, Цыганков и Буяльский

Динамо в течение десятиминутки упускает три шанса увеличить счет. Своими моментами не воспользовались Де Пена, Цыганков и Буяльский 21 мин ГООООООООЛ! Динамо открывает счет. Голевую атаку разогнал Беседин, бросив в прорыв по правому флангу Цыганкова. Тот прострелил на линию вратарской, и набежавший Буяльский в касание расстрелял голкипера азовцев

19 мин Желтая карточка Тищенко (Мариуполь) за снос Цыганкова

Тищенко (Мариуполь) за снос Цыганкова 16 мин Мариуполь отодвинул игру от своих ворот. Динамо явно не хватает скорости – еще не разогрелись?

Мариуполь отодвинул игру от своих ворот. Динамо явно не хватает скорости – еще не разогрелись? 9 мин Опасный момент у Динамо – гостей спасает Гальчук, успевший среагировать на рикошет от одноклубника – Яворского

Опасный момент у Динамо – гостей спасает Гальчук, успевший среагировать на рикошет от одноклубника – Яворского 5 мин Динамо контролирует мяч и впервые угрожает воротам гостей – кипера Мариуполя Гальчук снимает мяч с головы у Беседина

Динамо контролирует мяч и впервые угрожает воротам гостей – кипера Мариуполя Гальчук снимает мяч с головы у Беседина 2 мин Игрок Мариуполя Чурко – в офсайде

Игрок Мариуполя Чурко – в офсайде МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Стали известны стартовые составы команд



ДИНАМО: Бущан – Караваев, Кадар, Шабанов, Миколенко – Буяльский, Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Беседин, Де Пена.

Запасные: Нещерет, Вербич, Соль, Шапаренко, Гармаш, Родригес, Кендзера.



МАРИУПОЛЬ: Гальчук – Чоботенко, Дава, Яворский – Кирюханцев, Мишнев, Чех, Горбунов, Тищенко – Чурко, Вакула.

Запасные: Худжамов, Петерман, Кащук, Фомин, Полегенько, Путря.

Турнирная ситуация команд. В последнем туре "Динамо" уступило лидеру украинской Премьер-лиги "Шахтеру" 1:0 и не только очень далеко отпустило дончан в чемпионской гонке – минимум 13 очков, но и откатилось на четвертое место. Математические шансы на титул у киевлян еще, конечно, остались, но на данный момент им нужно побеспокоиться о том, чтобы закрепиться хотя бы на втором месте и не упустить серебряные медали. Кроме того, в четверг у "динамовцев" ключевой поединок Лиги Европы против шведского "Мальме" и надо оставить силы еще и на него.

Киевский клуб использовал паузу в чемпионате, чтобы провести спарринг с "Оболонью". В итоге "Динамо" разгромило лидера Первой лиги в столичном дерби. "Бело-синие" отгрузили пивоварам пять мячей – Карлос де Пена отметился четырьмя голами, еще один на счету Соля.

"Мариуполь" же в прошлом туре подписал мир с "Карпатами" 2:2, сейчас идет шестым и ведет борьбу, чтобы не выпасть из топ-6, потому что на пятки наступают "Днепр", "Олимпик" и "Колос". А там и за пятое место, дающее право выступать в ерокубках, азовцы не прочь поспорить. Хотя до него сейчас 10 очков.

Что говорили перед матчем.

Полузащитник "Динамо" Александр Караваев: "Настроение супер, даже минусовая температура не помеха этому. Готовимся полным ходом, в обычном режиме. Да, минусовая погода резко пришла, кардинально все изменилось. И поле на базе уже твердое, и мороз в работе дает о себе знать. Но у нас впереди еще 6 матчей, поэтому мы готовимся в максимальном режиме. К матчу с "Мариуполем" подхожу в полной боевой готовности. Команда в хорошем состоянии, видно, что мы готовы выполнять предложенный объем нагрузок, так что без проблем в этом аспекте. Мы готовимся к поединку с "Мариуполем", как к любому другому в чемпионате или Кубке Украины. Мы ориентируемся на свой футбол, понимаем, что нам надо сделать и отталкиваемся от задачи победить в этом матче".

"Готовимся в обычном режиме, понимаем, что "Динамо" — это серьезный соперник, – отметил в разговоре с журналистом телеканала "Футбол 1" полузащитник "Мариуполя" Валерий Федорчук. – Все ребята здоровы и готовятся к игре. Тренировка получилась эмоциональной, было много борьбы. Наверное, именно этого нам и надо в матче с "Динамо". Повлияет ли мороз? Сейчас уже каждый день холодно — мы привыкли тренироваться в таких условиях. И нам, и сопернику будет холодно. Если нам придется играть "вторым номером", то я не вижу ничего плохого. Мы практически никогда не играем так — мы стараемся действовать "первым номером". Посмотрим… Мы хотим показать хорошую игру и добыть положительный результат".

Как "Динамо" готовилось к "Мариуполю"

Мариуполь к матчу с Динамо готовился без спаррингов и трех игроков молодежки &mdash; Алексея Быкова, Виктора Корниенко и Максима Чеха.

Кадровые нюансы. На этой неделе в расположение "Динамо" вернулось сразу 17 игроков, которые были задействованы в матчах сборных. Последним прибыл из-за океана Карлос Самбрано, которого на родине в Перу обвиняют в избиении двух женщин. Не тренировался с командой только травмированный Никита Бурда, а Денис Бойко занимается с ограничениями, не участвуя в игровых упражнениях. Из-за резко накрывшего Киев мороза, на тренировках "динамовцам" пришлось хорошенько утеплиться. И только Фран Соль и Жерсон Родригес отказались от шапок, демонстрируя свои новые прически.

"Мариуполь" к матчу с вице-чемпионом страны готовился без спаррингов, отпустив в молодежку троих исполнителей — Алексея Быкова, Виктора Корниенко и Максима Чеха. Дава выступал за национальную сборную Камеруна. Не может не радовать тренера азовцев Александра Бабича, что лазарет команды опустел – Вакула, Худжамов и Фомин уже тренируются в общей группе. Сегодня партнерам однозначно не сможет помочь лишь дисквалифицированный Быков.

История противостояний. Между собой "Мариуполь" и "Динамо" провели 47 встреч, в активе киевлян 40 побед, у азовцев — две с разницей мячей 119:27 в пользу столичного коллектива. В сентябре подопечные Алексея Михайличенко с большущим трудом обыграли мариупольцев на их поле – лишь на 90+3-й минуте Беньямину Вербичу удалось таки распечатать оборону азоцев – 1:0.

"Динамо" в нынешнем чемпионате на своем поле имеет следующий баланс: 3 победы, 2 ничьи, 2 поражения. На выезде "Мариуполь" провел семь матчей: 1 победа, 3 ничьих, 3 поражения.

Смотрите, как "Динамо" играло в 14 туре УПЛ с "Шахтером" – 0:1

Также смотрите, как "Мариуполь" сыграл вничью с "Карпатами" – 2:2

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