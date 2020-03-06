"Динамо" потеряло одного из лидеров перед матчем с "Александрией"

Киевское "Динамо" отправилось на матч против "Александрии" в 22-м туре чемпионата Украины. Вместе с командой полетел Виталий Буяльский. Полузащитник получил красную карточку в матче УПЛ против "Днепра-1", но КДК УАФ согласился, что у хавбека не было намерения сыграть грубо. Буяльский получил один матч дисквалификации, который он уже отбыл в 21-м туре, пропустив встречу против "Колоса". Вместе с тем, с командой не полетел Виктор Цыганков. В прошлом туре 22-летний футболист провел полный матч против "Колоса", в котором забил гол.
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В заявке киевлян 19 футболистов.
- Вратари: Бойко, Бушан;
- Защитники: Попов, Миколенко, Пиварич, Шабанов, Кендзера;
- Полузащитники: Дуэлунд, Буяльский, Кадири, Шепелев, Вербич, Сидорчук, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Караваев;
- Нападающие: Русин, Соль.
Матч с "Александрией" состоится 7 марта.
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