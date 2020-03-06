Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Динамо" потеряло одного из лидеров перед матчем с "Александрией"

6 марта, 17:00

Максим Перепелица

Виктор Цыганков не поехал с командой, а Виталий Буяльский отбыл дисквалификацию

Киевское "Динамо" отправилось на матч против "Александрии" в 22-м туре чемпионата Украины. Вместе с командой полетел Виталий Буяльский. Полузащитник получил красную карточку в матче УПЛ против "Днепра-1", но КДК УАФ согласился, что у хавбека не было намерения сыграть грубо. Буяльский получил один матч дисквалификации, который он уже отбыл в 21-м туре, пропустив встречу против "Колоса". Вместе с тем, с командой не полетел Виктор Цыганков. В прошлом туре 22-летний футболист провел полный матч против "Колоса", в котором забил гол.

Читайте также: стало известно, какой препарат принимал игрок "Динамо", которого дисквалифицировали за допинг

В заявке киевлян 19 футболистов.

Реклама

  • Вратари: Бойко, Бушан;
  • Защитники: Попов, Миколенко, Пиварич, Шабанов, Кендзера;
  • Полузащитники: Дуэлунд, Буяльский, Кадири, Шепелев, Вербич, Сидорчук, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Караваев;
  • Нападающие: Русин, Соль.

Матч с "Александрией" состоится 7 марта.

В тренде
"Реал" – "Барселона": онлайн главного матча испанской Ла Лиги

Смотрите, как "Динамо" с Жерсоном Родригесом обыгрывало "Мальме" в Лиге Европы:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Виталий Буяльский ФК Александрия Виктор Цыганков

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Днепр-1": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Ворскла" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
"Днепр-1" – "Динамо": онлайн-трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Мы не смогли достаточно давить на "Шахтер": тренер "Бенфики" разочарован игрой после счета 3:1Футбол
В
В "Динамо" определили "нового Шевченко" и установили на него ценник в 40 миллионов евроФутбол
Где смотреть матч
Где смотреть матч "Ворскла" – "Шахтер" в 20-м туре чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...