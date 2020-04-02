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"Динамо" сдавало игру "Ильичевцу"? Мы могли на этом заработать": Несмачный вспомнил скандальный матч

2 апреля, 14:42

Александр Трикиша

Киевлянам предлагали деньги за победу над мариупольцами, но они отказались и в итоге проиграли

Бывший защитник киевского "Динамо" Андрей Несмачный в программе на Youtube-канале "Бомбардир" вспомнил скандальный матч в чемпионате Украины сезона 2010/2011 годов, в котором его команда проиграла "Мариуполю" (тогда он еще назывался Ильичевец") 2:3, хотя после первого тайма вела в счете в два мяча. Благодаря той победе азовцы сохранили место в Премьер-лиге, а "Севастополь" вылетел в Первую лигу.

"Мы тогда просто начали играть на удержание, потому что 2:0 – приличный гандикап. А потом упустили свою нить игры. "Ильичевец" раз забил, два, потом они просто насели и забили третий.

Все говорят, что мы эту игру сдали. Тогда был "Севастополь", который вылетел из-за этого матча. Мариуш Левандовски (игрок "Севастополя") нам звонил и говорил, что нам дадут 200 тысяч долларов на команду, если обыграем "Ильичевец". Теперь пусть тот, кто говорит, что мы сдали, знает, что мы могли на этом матче заработать. Никто не сдавал, так получилось просто", – сказал Несмачный.

Ранее бывший капитан "Динамо" Владислав Ващук озвучил сумму, за которую можно купить клуб. Экс-футболист прокомментировал звучащие время от времени призывы фанатов продать клуб к действующему президенту "бело-синих" Игорю Суркису.

Смотрите, как "Динамо" играло с "Александрией;

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чемпионат Украины Динамо Киев ФК Мариуполь Андрей Несмачный

Источник: Сегодня|Спорт

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