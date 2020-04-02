"Динамо" сдавало игру "Ильичевцу"? Мы могли на этом заработать": Несмачный вспомнил скандальный матч

Бывший защитник киевского "Динамо" Андрей Несмачный в программе на Youtube-канале "Бомбардир" вспомнил скандальный матч в чемпионате Украины сезона 2010/2011 годов, в котором его команда проиграла "Мариуполю" (тогда он еще назывался Ильичевец") 2:3, хотя после первого тайма вела в счете в два мяча. Благодаря той победе азовцы сохранили место в Премьер-лиге, а "Севастополь" вылетел в Первую лигу.

"Мы тогда просто начали играть на удержание, потому что 2:0 – приличный гандикап. А потом упустили свою нить игры. "Ильичевец" раз забил, два, потом они просто насели и забили третий.

Все говорят, что мы эту игру сдали. Тогда был "Севастополь", который вылетел из-за этого матча. Мариуш Левандовски (игрок "Севастополя") нам звонил и говорил, что нам дадут 200 тысяч долларов на команду, если обыграем "Ильичевец". Теперь пусть тот, кто говорит, что мы сдали, знает, что мы могли на этом матче заработать. Никто не сдавал, так получилось просто", – сказал Несмачный.