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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Днепр" выиграл первый выездной матч в УПЛ и опустил "Львов" к зоне вылета

30 ноября, 16:21

Эта победа позволила команде Михайличенко приблизится к середине таблицы

В 16-м туре чемпионата Украины "Львов" дома уступил "Днепру-1" со счетом 0:2.

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Счет был открыт уже на 16-й минуте благодаря точному удару Дмитрию Коркишко. Позже Когут забил второй гол днепрян на 62-й минуте, ему ассистировал Снижко.

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После этого матча "Львов" опустился на 11-е место в УПЛ и отстает на семь очков от "Днепра-1", который находится на шестой строчке.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
15
14
1
0
44
7
37
43
Забитые 44
Пропущеные 7
Разница 37
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ЗаряЗаряЗар
16
9
4
3
31
13
18
31
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
15
9
3
3
31
9
22
30
Забитые 31
Пропущеные 9
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ДеснаДеснаДес
15
8
3
4
21
10
11
27
Забитые 21
Пропущеные 10
Разница 11
Результаты последних матчей: П Н В В П
5
АлександрияАлександрияАле
15
8
3
4
18
14
4
27
Забитые 18
Пропущеные 14
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н В Н П
6
Днепр-1Днепр-1Дне
16
5
3
8
17
22
-5
18
Забитые 17
Пропущеные 22
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
7
ОлимпикОлимпикОли
15
5
3
7
14
24
-10
18
Забитые 14
Пропущеные 24
Разница -10
Результаты последних матчей: В Н В В В
8
МариупольМариупольМар
15
4
5
6
14
24
-10
17
Забитые 14
Пропущеные 24
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н П В В
9
КолосКолосКол
15
5
2
8
12
27
-15
17
Забитые 12
Пропущеные 27
Разница -15
Результаты последних матчей: В П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
16
2
5
9
12
25
-13
11
Забитые 12
Пропущеные 25
Разница -13
Результаты последних матчей: П П Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
2
11
11
30
-19
11
Забитые 11
Пропущеные 30
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В П П
12
ВорсклаВорсклаВор
15
2
2
11
9
29
-20
8
Забитые 9
Пропущеные 29
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П

Отметим, что это первая победа команды Михайличенко в гостях в УПЛ.

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"Львов" – "Днепр-1" 0:2

Голы: 0:1 – 15 Коркишко, 0:2 – 61 Когут.

"Львов" – Сарнавский, Братков, Борзенко, Люлька, Приймак (Богунов, 46), Педро Витор, Мартан (Зубков, 72), Татарков, Пернамбуко (Велвес Байано, 77), Ренан Абнер, Рожерио Шина.

"Днепр-1" – Юрчук, Гуйе, Шаповал, Лопыренок, Логинов, Когут (Чичиков, 85), Кравченко, Снижко (Вакулко, 79), Коркишко, Булеца, Супряга (Назаренко, 74).

Предупреждения: Приймак (42), Супряга (43), Лопыренок (45).

Напомним, накануне были названы претенденты на лучший гол-2019 в Украине. В шорт-лист номинантов попали дальний удар полузащитника "Динамо" Сергея Сидорчука в матче Кубка Украины с "Шахтером" (2:1), а также "золотой" гол Георгия Цитаишвили в финале победного для нас молодежного чемпионата мира против Южной Кореи (3:1) и шикарный гол дальним ударом в исполнении полузащитницы женской сборной Украины U-17 Надежды Иванченко.

Лучшие голы Украины в 2019 году. Instagram УАФ

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чемпионат Украины ФК Днепр ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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