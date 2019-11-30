"Днепр" выиграл первый выездной матч в УПЛ и опустил "Львов" к зоне вылета

В 16-м туре чемпионата Украины "Львов" дома уступил "Днепру-1" со счетом 0:2.

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Счет был открыт уже на 16-й минуте благодаря точному удару Дмитрию Коркишко. Позже Когут забил второй гол днепрян на 62-й минуте, ему ассистировал Снижко.

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После этого матча "Львов" опустился на 11-е место в УПЛ и отстает на семь очков от "Днепра-1", который находится на шестой строчке.

Отметим, что это первая победа команды Михайличенко в гостях в УПЛ.

"Львов" – "Днепр-1" 0:2

Голы: 0:1 – 15 Коркишко, 0:2 – 61 Когут.

"Львов" – Сарнавский, Братков, Борзенко, Люлька, Приймак (Богунов, 46), Педро Витор, Мартан (Зубков, 72), Татарков, Пернамбуко (Велвес Байано, 77), Ренан Абнер, Рожерио Шина.

"Днепр-1" – Юрчук, Гуйе, Шаповал, Лопыренок, Логинов, Когут (Чичиков, 85), Кравченко, Снижко (Вакулко, 79), Коркишко, Булеца, Супряга (Назаренко, 74).

Предупреждения: Приймак (42), Супряга (43), Лопыренок (45).

Напомним, накануне были названы претенденты на лучший гол-2019 в Украине. В шорт-лист номинантов попали дальний удар полузащитника "Динамо" Сергея Сидорчука в матче Кубка Украины с "Шахтером" (2:1), а также "золотой" гол Георгия Цитаишвили в финале победного для нас молодежного чемпионата мира против Южной Кореи (3:1) и шикарный гол дальним ударом в исполнении полузащитницы женской сборной Украины U-17 Надежды Иванченко.

Лучшие голы Украины в 2019 году. Instagram УАФ

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