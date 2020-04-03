Футбольный эксперт заявил о желании баллотироваться на пост президента Премьер-лиги

Пока что выборы президента Украинской премьер-лиги отложены из-за пандемии коронавируса. Однако уже известны имена двух человек, которые хотят баллотироваться на этот пост. Вчера вечером о своем желании идти в президенты заявил эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели. Читайте, как Метревели оценил игру "Динамо" – "Шахтер" в чемпионате Украины.

50-летний бывший журналист решил выдвинуть себя сам:

"Все, что плохо для Премьер-лиги, – плохо и для меня в том числе. Сейчас есть один кандидат на пост президента УПЛ. Хочу вам официально сказать, что я выдвигаю свою кандидатуру сам лично на пост президента УПЛ. Меня не выдвигает ни один клуб, я ни с кем не обсуждал это, ни с кем не советовался, не просил меня поддержать. Я буду говорить не о том, чтобы за меня голосовали. Будет презентована программа, с которой наша команда идет в этот проект, тогда бы я хотел услышать мнение клубов – поддержат ли они эту программу или нет".

Выборы президента УПЛ должны были состояться 6 апреля, но их перенесли на 27 апреля из-за карантина. Ранее о выдвижении на пост президента УПЛ говорил глава львовской федерации футбола Александр Шевченко. Нынешний президент организации, швейцарец Томас Гримм, в ближайшие дни покинет свою должность после двух лет работы.

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Метревели возглавлял спортивную редакцию канала "Украина", работал заместителем генерального директора Национальной телекомпании Украины по спортивному вещанию и вопросам Евро-2012.

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