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Футбольный эксперт заявил о желании баллотироваться на пост президента Премьер-лиги

3 апреля, 11:41

Вадим Авдасев

Михаил Метревели хочет возглавить УПЛ, выборы запланированы на 27 апреля

Пока что выборы президента Украинской премьер-лиги отложены из-за пандемии коронавируса. Однако уже известны имена двух человек, которые хотят баллотироваться на этот пост. Вчера вечером о своем желании идти в президенты заявил эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели. Читайте, как Метревели оценил игру "Динамо" – "Шахтер" в чемпионате Украины.

50-летний бывший журналист решил выдвинуть себя сам:

"Все, что плохо для Премьер-лиги, – плохо и для меня в том числе. Сейчас есть один кандидат на пост президента УПЛ. Хочу вам официально сказать, что я выдвигаю свою кандидатуру сам лично на пост президента УПЛ. Меня не выдвигает ни один клуб, я ни с кем не обсуждал это, ни с кем не советовался, не просил меня поддержать. Я буду говорить не о том, чтобы за меня голосовали. Будет презентована программа, с которой наша команда идет в этот проект, тогда бы я хотел услышать мнение клубов – поддержат ли они эту программу или нет".

Выборы президента УПЛ должны были состояться 6 апреля, но их перенесли на 27 апреля из-за карантина. Ранее о выдвижении на пост президента УПЛ говорил глава львовской федерации футбола Александр Шевченко. Нынешний президент организации, швейцарец Томас Гримм, в ближайшие дни покинет свою должность после двух лет работы.

Читайте о том, как распределить места в украинской Премьер-лиге – совет опытного тренера.

Метревели возглавлял спортивную редакцию канала "Украина", работал заместителем генерального директора Национальной телекомпании Украины по спортивному вещанию и вопросам Евро-2012.

Смотрите, как играли лучшие команды УПЛ – "Шахтер" и "Динамо"

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президент футбол премьер-лига УПЛ Михаил Метревели

Источник: ua-football

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