Где смотреть матч чемпионата Украины "Динамо" – "Десна"

В воскресенье, 15 марта, киевское "Динамо" сыграет с черниговской "Десной" в 23-м туре чемпионата Украины. Поединок пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. В прямом эфире поединок покажут на канале "2+2", также видеотрансляция будет доступна на нашем сайте. "Динамо" – "Десна" смотреть онлайн можно с помощью нашей мультимедийной трансляции.

Этот поединок может стать для команд последним в текущем чемпионате – поговаривают, что руководство Премьер-лиги после консультаций с УЕФА примет решение о приостановлении сезона их-за пандемии коронавируса. В этом случае места команд могут распределять по итогам 23-х туров.

В текущем розыгрыше чемпионата Украины "Десна" уже обыгрывала "Динамо" в Киеве благодаря голам Калитвинцев и Филлипова. У киевлян отличился Беседин, но сегодня он не помощник команде – нападающий отбывает годичную дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов.

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Кроме него сегодня не сможет сыграть дисквалифицированный Сергей Сидорчук. Также вне игры остается травмированный Карлос де Пена. А у "Десны" поединок пропускают Филипп Будковский, Дмитрий Немчанинов и Денис Фаворов.

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.44. на ничью – 4.80 на победу "Десны" – 6.80.

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Смотрите. как "Динамо" играло с "Александрией" в предыдущем туре:

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