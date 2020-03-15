"Динамо" – "Десна": онлайн трансляция чемпионата Украины

В воскресенье, 15 марта, состоится матч 23-го тура и стартовый второго этапа чемпионата Украины: киевское "Динамо" в НСК "Олимпийский" примет черниговскую "Десну". Матч начнется в 17:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДИНАМО" – "ДЕСНА"

Этим поединком для команд стартует второй этап чемпионата Украины, когда представители первой шестерки будут играть между собой. Правда, из-за эпидемии коронавируса по всему миру останавливают спортивные соревнования, это же участь может постигнуть и украинскую Премьер-лигу. Пока же матчи чемпионата Украины будут проводить без зрителей.

Поэтому этот поединок может многое значит для команд. Возможно, в случае остановки чемпионата, именно по итогам 23-туров будут определять итоговое положение в сезоне. Сейчас "Динамо" и "Десну" разделяет всего три балла. На первом этапе черниговцы одержали победу в Киеве 2:1 и проиграли дома 0:1, поэтому по личным встречам опережают киевлян. А в случае равенства очков обойдут их в турнирной таблице.

Для "Динамо" же опасна не только "Десна", но и луганская "Заря". Команда Виктора Скрипника отстает от них всего на два балла, но в параллельном матче сыграет с донецким "Шахтером", где раздобыть очки будет не так просто.

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В предыдущем матче "Динамо" одержало тяжелую победу над "Александрией" на выезде, а затем посреди недели обыграли александрийцев уже в 1/4 финала Кубка Украины. Правда, этот поединок получился еще тяжелее, киевляне играли в меньшинстве и смогли вырвать победу лишь в дополнительное время благодаря вышедшему на замену Виктору Цыганкову.

"Десна" завершила первый этап чемпионата Украины героической победой над "Зарей". Черниговцы остались в меньшинстве, но даже в таком положении смогли выйти вперед, а затем удержали преимущество до конца встречи. Луганчане, к слову, также заработали удаление после VAR.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Десна":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.44. на ничью – 4.80 на победу "Десны" – 6.80.

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