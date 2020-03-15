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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" – "Десна": онлайн трансляция чемпионата Украины

15 марта, 10:00

Александр Трикиша

Текстовая трансляция 23-го тура чемпионата Украины

В воскресенье, 15 марта, состоится матч 23-го тура и стартовый второго этапа чемпионата Украины: киевское "Динамо" в НСК "Олимпийский" примет черниговскую "Десну". Матч начнется в 17:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДИНАМО" – "ДЕСНА"

Этим поединком для команд стартует второй этап чемпионата Украины, когда представители первой шестерки будут играть между собой. Правда, из-за эпидемии коронавируса по всему миру останавливают спортивные соревнования, это же участь может постигнуть и украинскую Премьер-лигу. Пока же матчи чемпионата Украины будут проводить без зрителей.

Поэтому этот поединок может многое значит для команд. Возможно, в случае остановки чемпионата, именно по итогам 23-туров будут определять итоговое положение в сезоне. Сейчас "Динамо" и "Десну" разделяет всего три балла. На первом этапе черниговцы одержали победу в Киеве 2:1 и проиграли дома 0:1, поэтому по личным встречам опережают киевлян. А в случае равенства очков обойдут их в турнирной таблице.

Для "Динамо" же опасна не только "Десна", но и луганская "Заря". Команда Виктора Скрипника отстает от них всего на два балла, но в параллельном матче сыграет с донецким "Шахтером", где раздобыть очки будет не так просто.

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
22
19
2
1
59
14
45
59
Забитые 59
Пропущеные 14
Разница 45
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ДинамоДинамоДин
22
14
3
5
44
17
27
45
Забитые 44
Пропущеные 17
Разница 27
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
22
13
4
5
39
18
21
43
Забитые 39
Пропущеные 18
Разница 21
Результаты последних матчей: П В В В П
4
ДеснаДеснаДес
22
13
3
6
36
15
21
42
Забитые 36
Пропущеные 15
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В П П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
7
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
22
6
2
14
15
38
-23
20
Забитые 15
Пропущеные 38
Разница -23
Результаты последних матчей: В П В П В
11
ОлимпикОлимпикОли
22
5
3
14
17
37
-20
18
Забитые 17
Пропущеные 37
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

В предыдущем матче "Динамо" одержало тяжелую победу над "Александрией" на выезде, а затем посреди недели обыграли александрийцев уже в 1/4 финала Кубка Украины. Правда, этот поединок получился еще тяжелее, киевляне играли в меньшинстве и смогли вырвать победу лишь в дополнительное время благодаря вышедшему на замену Виктору Цыганкову.

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"Десна" завершила первый этап чемпионата Украины героической победой над "Зарей". Черниговцы остались в меньшинстве, но даже в таком положении смогли выйти вперед, а затем удержали преимущество до конца встречи. Луганчане, к слову, также заработали удаление после VAR.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Десна":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.44. на ничью – 4.80 на победу "Десны" – 6.80.

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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