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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Где смотреть матч чемпионата Украины "Динамо" – "Днепр-1"

29 сентября, 11:40

Список трансляций поединка 9-го тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

/ Фото: Премьер-лига

Сегодня киевское "Динамо" проэкзаменует новичка Премьер-лиги "Днепр-1". Матч пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский" в рамках 9-го тура чемпионата Украины и начнется в 17:00. В прямой трансляции поединок покажут на ТВ и в интернете, а на нашем сайте уже доступна текстовая онлайн трансляция матча "Динамо" – "Днепр-1".

"Динамо" и "Днепр-1" провели между собой лишь один матч. В 2018 году киевляне разгромили днепрян в полуфинале Кубка Украины (4:1). Киевляне прервали чудовищную серию без побед и уже успели одержать три победы и вернуться на лидирующие позиции в Премьер-лиге.

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"Днепр-1" чередует победы с поражениями и пока не может провести два ровных матча подряд, хотя и выделяется яркой игрой, как для дебютанта Премьер-лиги. На данный момент команды разделяет три очка в турнирной таблице. В случае победы днепряне догонят киевлян, а победа "бело-синих" выведет команду Алексея Михайличенко на второе место.

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Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.18, на ничью – 6.00, на победу "Днепр-1" – 12.00.

Матч "Динамо" – "Днепр-1" в прямом эфире покажут на телеканале "2+2", а также в Youtube, где позже матч будет доступен и в записи.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
9
9
0
0
28
6
22
27
Забитые 28
Пропущеные 6
Разница 22
Результаты последних матчей: В В В В В
2
АлександрияАлександрияАле
9
5
1
3
12
11
1
16
Забитые 12
Пропущеные 11
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н В В П
3
ДеснаДеснаДес
8
4
2
2
9
4
5
14
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница 5
Результаты последних матчей: П В Н В Н
4
ДинамоДинамоДин
8
4
2
2
16
7
9
14
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: В В П Н Н
5
КолосКолосКол
9
4
2
3
9
11
-2
14
Забитые 9
Пропущеные 11
Разница -2
Результаты последних матчей: В Н В П П
6
ЗаряЗаряЗар
8
3
3
2
12
10
2
12
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
8
3
2
3
10
9
1
11
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П Н
8
МариупольМариупольМар
8
2
3
3
7
11
-4
9
Забитые 7
Пропущеные 11
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н Н В П
9
КарпатыКарпатыКар
9
2
2
5
7
13
-6
8
Забитые 7
Пропущеные 13
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В Н П
10
ВорсклаВорсклаВор
9
2
1
6
8
18
-10
7
Забитые 8
Пропущеные 18
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П П В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
9
2
0
7
7
16
-9
6
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П П В
12
ОлимпикОлимпикОли
8
1
2
5
5
14
-9
5
Забитые 5
Пропущеные 14
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н П Н П

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чемпионат Украины Динамо Киев где смотреть Днепр-1

Источник: Сегодня|Спорт

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