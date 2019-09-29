Где смотреть матч чемпионата Украины "Динамо" – "Днепр-1"

Список трансляций поединка 9-го тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

/ Фото: Премьер-лига

Сегодня киевское "Динамо" проэкзаменует новичка Премьер-лиги "Днепр-1". Матч пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский" в рамках 9-го тура чемпионата Украины и начнется в 17:00. В прямой трансляции поединок покажут на ТВ и в интернете, а на нашем сайте уже доступна текстовая онлайн трансляция матча "Динамо" – "Днепр-1".

"Динамо" и "Днепр-1" провели между собой лишь один матч. В 2018 году киевляне разгромили днепрян в полуфинале Кубка Украины (4:1). Киевляне прервали чудовищную серию без побед и уже успели одержать три победы и вернуться на лидирующие позиции в Премьер-лиге.

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"Днепр-1" чередует победы с поражениями и пока не может провести два ровных матча подряд, хотя и выделяется яркой игрой, как для дебютанта Премьер-лиги. На данный момент команды разделяет три очка в турнирной таблице. В случае победы днепряне догонят киевлян, а победа "бело-синих" выведет команду Алексея Михайличенко на второе место.

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.18, на ничью – 6.00, на победу "Днепр-1" – 12.00.

Матч "Динамо" – "Днепр-1" в прямом эфире покажут на телеканале "2+2", а также в Youtube, где позже матч будет доступен и в записи.

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