Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Онлайн матча чемпионата Украины "Динамо" – "Днепр-1"

29 сентября, 08:30

Текстовая трансляция матча 9-го тура чемпионата Украины

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В воскресенье, 29 сентября, в Киеве в НСК "Олимпийский" пройдет матч 9-го тура чемпионата Украины: столичное "Динамо" встретится с новичком Премьер-лиги "Днепр-1". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет текстовая трансляция поединка с описанием всех опасных моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДИНАМО" – "ДНЕПР-1" – 0:0

Посреди недели "Динамо" провело матч перенесенного 4-го тура и минимально одолело на выезде "Мариуполь". Эта победа стала для киевлян третьей подряд после затяжного кризиса, но забрала немало сил. А ведь уже в четверг им предстоит провести выездной матч второго тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме".

Обзор матча "Мариуполь" – "Динамо":

Реклама

"Днепр-1" так же проводил матч в будний день, но в соперниках у них был более легкий соперник – перволиговый "Агробизнес", который был обыгран со счетом 3:1 в рамках Кубка Украины. В целом же молодая команда Дмитрия Михайленко может похвастаться неплохими результатами, как для дебютного сезона в Премьер-лиге.

Как "Днепр-1" сражался с участником Лиги Европы:

В тренде
Зажигательный танец, личный рекорд и вылет красоток: как украинки выступают на ЧМ по легкой атлетике
Ирина Климец показала свой лучший результат в карьере

Ранее команды пересекались между собой лишь однажды. В позапрошлом сезоне судьба свела команды в полуфинале Кубка Украины, но тогда днепряне не смогли ничего противопоставить именитому сопернику – 1:4 (Когут (58) – Циганков (28), Шепелєв (38), Беседин (44), Вербич (66).

Алексей Михайличенко не сможет сегодня рассчитывать на травмированного Никиту Бурду, а его потенциальный сменщик Карлос Самбрано простудился и пропустил матч дубля. А вот у "Днепр-1" есть существенное усиление – президенты обеих клубов договорились и арендованный у киевлян нападающий Владислав Супряга сможет сыграть против своего клуба. В недавнем матче Супряга оформил дубль в воротах "Карпат".

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.18, на ничью – 6.00, на победу "Днепр-1" – 12.00.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
9
9
0
0
28
6
22
27
Забитые 28
Пропущеные 6
Разница 22
Результаты последних матчей: В В В В В
2
АлександрияАлександрияАле
9
5
1
3
12
11
1
16
Забитые 12
Пропущеные 11
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н В В П
3
ДеснаДеснаДес
8
4
2
2
9
4
5
14
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница 5
Результаты последних матчей: П В Н В Н
4
ДинамоДинамоДин
8
4
2
2
16
7
9
14
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: В В П Н Н
5
КолосКолосКол
9
4
2
3
9
11
-2
14
Забитые 9
Пропущеные 11
Разница -2
Результаты последних матчей: В Н В П П
6
ЗаряЗаряЗар
8
3
3
2
12
10
2
12
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
8
3
2
3
10
9
1
11
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П Н
8
МариупольМариупольМар
8
2
3
3
7
11
-4
9
Забитые 7
Пропущеные 11
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н Н В П
9
КарпатыКарпатыКар
9
2
2
5
7
13
-6
8
Забитые 7
Пропущеные 13
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В Н П
10
ВорсклаВорсклаВор
9
2
1
6
8
18
-10
7
Забитые 8
Пропущеные 18
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П П В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
9
2
0
7
7
16
-9
6
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П П В
12
ОлимпикОлимпикОли
8
1
2
5
5
14
-9
5
Забитые 5
Пропущеные 14
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н П Н П

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

онлайн чемпионат Украины Динамо Киев Днепр-1

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо"ЧУ по футболу
"Динамо" одержало валидольную победу над "Мариуполем" и поднялось на третье место в Премьер-лигеЧУ по футболу
"Динамо" в погоне за "Шахтером": расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Михайличенко против Косовского и тест
Михайличенко против Косовского и тест "Шахтера" на Гагарина: видео всех матчей 8-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
Тяжеловесы против представителей низших лиг: все результаты Кубка Украины
Тяжеловесы против представителей низших лиг: все результаты Кубка УкраиныЧУ по футболу
Маркевич назвал имя 16-летнего игрока, который будет звездой сборной Украины
Маркевич назвал имя 16-летнего игрока, который будет звездой сборной УкраиныФутбол

Новости партнеров

Loading...