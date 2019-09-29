Онлайн матча чемпионата Украины "Динамо" – "Днепр-1"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В воскресенье, 29 сентября, в Киеве в НСК "Олимпийский" пройдет матч 9-го тура чемпионата Украины: столичное "Динамо" встретится с новичком Премьер-лиги "Днепр-1". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет текстовая трансляция поединка с описанием всех опасных моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДИНАМО" – "ДНЕПР-1" – 0:0

Посреди недели "Динамо" провело матч перенесенного 4-го тура и минимально одолело на выезде "Мариуполь". Эта победа стала для киевлян третьей подряд после затяжного кризиса, но забрала немало сил. А ведь уже в четверг им предстоит провести выездной матч второго тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме".

Обзор матча "Мариуполь" – "Динамо":

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"Днепр-1" так же проводил матч в будний день, но в соперниках у них был более легкий соперник – перволиговый "Агробизнес", который был обыгран со счетом 3:1 в рамках Кубка Украины. В целом же молодая команда Дмитрия Михайленко может похвастаться неплохими результатами, как для дебютного сезона в Премьер-лиге.

Как "Днепр-1" сражался с участником Лиги Европы:

Ранее команды пересекались между собой лишь однажды. В позапрошлом сезоне судьба свела команды в полуфинале Кубка Украины, но тогда днепряне не смогли ничего противопоставить именитому сопернику – 1:4 (Когут (58) – Циганков (28), Шепелєв (38), Беседин (44), Вербич (66).

Алексей Михайличенко не сможет сегодня рассчитывать на травмированного Никиту Бурду, а его потенциальный сменщик Карлос Самбрано простудился и пропустил матч дубля. А вот у "Днепр-1" есть существенное усиление – президенты обеих клубов договорились и арендованный у киевлян нападающий Владислав Супряга сможет сыграть против своего клуба. В недавнем матче Супряга оформил дубль в воротах "Карпат".

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.18, на ничью – 6.00, на победу "Днепр-1" – 12.00.

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