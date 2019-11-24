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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Гол с 30 метров между ног вратарю и другие голы матча "Карпаты" – "Олимпик"

24 ноября, 17:40

Львовская команда снова проиграла, позволив донецкой взять реванш за поражение в первом круге

Назарина забил курьезный мяч "Олимпику"

Назарина забил курьезный мяч "Олимпику"

Сегодня на стадионе "Украина" во Львове местные "Карпаты" в рамках чемпионата Украины встречались с донецким "Олимпиком". Матч вышел довольно боевым и, как мы писали, "Олимпик" обыграл "Карпаты" со счетом 2:1. Причем все мячи забили в первом тайме.

Курьезным вышел первый гол. Полузащитник хозяев Егор Назарина на удачу нанес дальний удар с 30 метров, а вратарь "Олимпика" Владимир Крынский возьми, да и пропусти мяч между ног! Смотрите, как это было.

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Правда, потом донецкий коллектив дважды пробивал Андрея Артыма – кипера "Карпат". И второй гол, похоже, – на его совести.

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Этот реванш за поражение в первом круге позволил подопечным Фернандеса Гомеса впервые в сезоне подняться в топ-6.

Карпаты — Олимпик – 1:2
Голы: Назарина (9) — Цымбалюк (26), Шахаб (45+2)

Карпаты: Артым, Мартинс, Веремиенко, Вакуленко (Якимец, 59), Дубинчак, Назарина, Клец, Деда, Дженнингс, Понде (Войкович, 68), Лях (Гуцуляк, 46)

Олимпик: Крынский, Ксенз (Завийский, 64), Гришко, Зотько (Лукьянчук, 46), Снурницын, Кравчук, Цымбалюк, Политыло, Е. Пасич (Тейшейра, 45+1), Балашов, Шахаб

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футбол Карпаты Львов премьер-лига Олимпик Донецк Егор Назарина УПЛ

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