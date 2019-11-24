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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Олимпик" добыл во Львове волевую победу над "Карпатами" и поднялся на шестое место чемпионата Украины

24 ноября, 16:29

Донецкой команде удался реванш за поражение в первом круге, при этом все голы забили в первом тайме

"Карпаты" проиграли дома "Олимпику"

"Карпаты" проиграли дома "Олимпику" / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

В одном из трех воскресных матчей чемпионата Украины "Карпаты" во Львове принимали донецкий "Олимпик". Тренер хозяев Роман Санжар противостоял команде, которой отдал несколько лет. Игра получилась довольно живой, но все три гола зрители увидели еще в первом тайме. В итоге "Карпати" знову програли в футбол" – гости стадиона "Украина" победили со счетом 2:1. Смотрите расписание и все результаты 15-го тура украинской Премьер-лиги.

Хотя начало встречи было для хозяев обнадеживающим. Уже на 9-й минуте Егор Назарина застал врасплох вратаря Владимира Крынского дальним ударом – кипер "Олимпика" пропустил между ног!

Львовяне имели моменты удвоить свое преимущество, но тепер Крынский играл надежно. А вскоре и "Олимпик" забил. Евгений Цымбалюк сравнял счет ударом головой после навеса со штрафного – 1:1.

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А, как оказалось, победный мяч гости забили в добавленное к первому тайму время. Иранец Захедитабар Шахаб впервые отличился в ЧУ, пробив с разворота в штрафной площади. Вратарь "Карпат" Андрей Артым, мягко говоря, не выручил.

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Во втором тайме львовяне пытались вырвать хотя бы ничью, но безуспешно. "Карпат" проиграли и остались на 10-м месте турнирной таблицы с 11 очками. А подопечные Фернандеса Гомеса взяли реванш за поражение в первом круге и с 18 баллами впервые в сезоне поднялись на шестую позицию.

Карпаты — Олимпик – 1:2
Голы: Назарина (9) — Цымбалюк (26), Шахаб (45+2)

Карпаты: Артым, Мартинс, Веремиенко, Вакуленко (Якимец, 59), Дубинчак, Назарина, Клец, Деда, Дженнингс, Понде (Войкович, 68), Лях (Гуцуляк, 46)

Олимпик: Крынский, Ксенз (Завийский, 64), Гришко, Зотько (Лукьянчук, 46), Снурницын, Кравчук, Цымбалюк, Политыло, Е. Пасич (Тейшейра, 45+1), Балашов, Шахаб

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