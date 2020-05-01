"Хочу сходить на ММА, причем сидеть в первом ряду": игрок "Динамо" рассказал о любимых видах спорта

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский отметил, что кроме футбола любит также смотреть НХЛ и ММА.
"Нравится рыбалка, но только для удовольствия. Есть люди, которые занимаются ею профессионально, а я просто любитель. А в целом, мне нравятся все игровые виды спорта с мячом. В последнее время начал смотреть видео нарезки НХЛ. Раньше это не нравилось, а теперь появился интерес. Зимой собираюсь попробовать себя на коньках с клюшкой.
Когда начался карантин, стал смотреть НХЛ, и мне очень понравилась игра Овечкина, я пересмотрел много нарезок с его участием. Также нравятся единоборства ММА, в частности, яркие бои Конора Макгрегора и Тони Фергюсона, их интересно смотреть. Я не любитель куда-либо ходить, лучше посидеть дома. Единственное, куда хотелось бы сходить, так это на бой ММА, причем, сидеть в первом ряду, чтобы было хорошо видно", – сказал Буяльский.
Ранее бывший игрок "Динамо" Александр Алиев рассказал о том, какую сумасшедшую сумму спустил в казино. "За один раз проиграл 100 тысяч долларов. Мы как раз что-то выиграли, были чемпионами. Я заработал хорошие деньги. Расстроился, конечно. Потом не спал четверо суток", – признался Алиев.
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