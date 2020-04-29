"Не спал четверо суток": Алиев рассказал о том, какую сумасшедшую сумму проиграл в казино

Бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев назвал самую большую сумму, которую он проиграл в казино.

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"За один раз проиграл 100 тысяч долларов. Мы как раз что-то выиграли, были чемпионами. Я заработал хорошие деньги, у меня были премии. На что-то тогда откладывал. Зашел в казино и что-то пошло не то, хотя я не пил. Потом вышел и помню, что за ночь проиграл соточку. Зашел в семь часов вечера, а вышел в 12 часов дня. Расстроился, конечно. Потом не спал четверо суток", – рассказал Алиев.

Ранее мы рассказывали, что Алиев в прямом эфире устроил матерную перепалку с бывшей женой на глазах у детей. Бывший полузащитник киевского "Динамо" угодил в скандал, который увидел весь мир.

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Также мы писали, что Алиев сменит амплуа и будет драться в популярном шоу. "Мы подписали контракт на участие в шоу "Битва". Скоро будет бой – 3 раунда по 2 минуты", – заявил футбольный агент Александр Панков.

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