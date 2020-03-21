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"Играю в Counter-Strike на компьютере": защитник "Динамо" рассказал, чем занимает во время карантина

21 марта, 16:27

Максим Перепелица

Никита Бурда также рассказал о своей собаке, которая скрашивает ему досуг

Защитник "Динамо" Никита Бурда рассказал о том, как проводит время во время карантина COVID-19, а также о своем домашнем питомце – йоркширском терьере Бонни, который скрашивает досуг футболиста во время пребывания дома. Напомним, что накануне игроки "Динамо" записали видеообращение к болельщикам.

"Во время эпидемии занимаюсь тем же, чем и все остальные ребята – нахожусь дома и самостоятельно тренируюсь на площадке возле дома. Еще вместе с Сергеем Сидорчуком бегаем в парке на Голосеево – там хорошее место, людей немного. Живем мы не рядом, но просто договорились вместе выполнять беговую работу. Также провожу время с родителями, смотрю фильмы, слушаю музыку или просто отдыхаю. Как и Артем Шабанов, играю в Counter-Strike на компьютере, к слову, мы с ним в одной команде", – отметил защитник.

"Три года назад. Решили с девушкой завести йорка, чтобы в квартире было меньше шерсти, ведь у них волосы, а не шерсть, да и специфического запаха нет. Имя выбирала девушка, она же с ним, в основном, и гуляет на улице, я это делаю редко", – рассказал Бурда.

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чемпионат Украины Динамо Киев коронавирус Никита Бурда

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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