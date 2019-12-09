Игрок "Динамо" заговорил цитатами Блохина после очередного фиаско

Киевляне проиграли принципиальный матч в чемпионате Украины и опустились на четвертое место

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал поражение своей команды в поединке против луганской "Зари" (1:2) в 17-м туре чемпионата Украины. Киевляне пропустили уже на шестой минуте от Михайличенко, сумели отыграться благодаря голу Вербича, но после перерыва остались в меньшинстве после удаления Кадара и вдесятером пропустили еще один гол – отличился Хомченовский.

"Да плохо мы играли. Вдесятером даже было лучше, чем в полном составе. Будем садиться и разбираться. Впереди очень важный матч, который решит, будем ли мы играть евркубковую весну. В понедельник сядем с ребятами, поговорим... Будем отдавать все силы в матче с "Лугано" и двигаться дальше", – отметил Караваев в эфире программы "Профутбол".

Болельщики киевлян в соцсетях тут же отметили, что Караваев повторил знаменитую цитату бывшего наставника "Динамо" Олега Блохина, который частенько после поражений обещал "разобраться".

Напомним, что Артем Милевский на стадионе обматерил игрока "Динамо" за поражение от "Зари". В подтрибунном помещении НСК "Олимпийский" Миля сказал все, что думает об игре своей бывшей команды.

Смотрите, как "Динамо" играло с "Олимпиком" в предыдущем туре:

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