Милевский на стадионе обматерил игрока "Динамо" за поражение от "Зари"

В подтрибунном помещении НСК "Олимпийский" Миля сказал все, что думает об игре своей бывшей команды

Артем Милевский / Фото: Instagram

Артем Милевский, присутствовавший на воскресном матче "Динамо" – "Заря" в чемпионате Украины, жестко проехался по игре своей бывшей команды, за которую он выступал с 2002 по 2013 год. Напомним, киевляне на НСК "Олимпийский" проиграли луганчанам 1:2, скатившись на четвертое место со второго, которое заняла "Заря".

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В подтрибунном помещении НСК "Олимпийский" Милевский, ранее ставший чемпионом Беларуси с брестским "Динамо", обратился к полузащитнику киевлян Виталию Буяльскому: "Чего вы так играете, бл**ь? Что вы на**й играете здесь?".

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Болельщики в Сети с иронией прокомментировали такое общение Милевского с Буяльским:

Забыл сказать свою коронную фразу: " Клоуны бл**ь!" – и тут мы все с ним будем полностью согласны.

Батя в здании

Тема дважды прав

Миля прав. Но почему он это одному Буяльскому сказал? Почему Сидорчуку ни слова?

Отметим, что после матча "Динамо" – "Заря" (1:2) Милевский в забавной шапке "Наполи" подошел и к ультрас киевского клуба, обнявшись с фанатами, которые в его честь принялись напевать: "Чемпион! Чемпион! Чемпион!". Сам Миля с удовольствием им подпевал.

Милевский на матче "Динамо" – "Заря" Видео: Instagram

Смотрите, как Милевский ранее стал чемпионом Беларуси

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

Сюжет о скандальной карьере Милевского

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