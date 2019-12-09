Милевский на стадионе обматерил игрока "Динамо" за поражение от "Зари"

Артем Милевский, присутствовавший на воскресном матче "Динамо" – "Заря" в чемпионате Украины, жестко проехался по игре своей бывшей команды, за которую он выступал с 2002 по 2013 год. Напомним, киевляне на НСК "Олимпийский" проиграли луганчанам 1:2, скатившись на четвертое место со второго, которое заняла "Заря".
Читайте также: "Мы на другой результат не наиграли": Михайличенко прокомментировал игру с "Зарей"
В подтрибунном помещении НСК "Олимпийский" Милевский, ранее ставший чемпионом Беларуси с брестским "Динамо", обратился к полузащитнику киевлян Виталию Буяльскому: "Чего вы так играете, бл**ь? Что вы на**й играете здесь?".
Читайте также: Милевский покидает Беларусь ради Киева – и это после того, как в Бресте его приравняли к святым
Болельщики в Сети с иронией прокомментировали такое общение Милевского с Буяльским:
- Забыл сказать свою коронную фразу: " Клоуны бл**ь!" – и тут мы все с ним будем полностью согласны.
- Батя в здании
- Тема дважды прав
- Миля прав. Но почему он это одному Буяльскому сказал? Почему Сидорчуку ни слова?
Отметим, что после матча "Динамо" – "Заря" (1:2) Милевский в забавной шапке "Наполи" подошел и к ультрас киевского клуба, обнявшись с фанатами, которые в его честь принялись напевать: "Чемпион! Чемпион! Чемпион!". Сам Миля с удовольствием им подпевал.
Смотрите, как Милевский ранее стал чемпионом Беларуси
Сюжет о скандальной карьере Милевского
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк