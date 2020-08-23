Игроки "Шахтера" не будут тренировать пенальти перед матчем с "Динамо", но готовы взять Суперкубок

Алан Патрик посвятил голы в ворота "Колоса" детям, а Кривцов уверен, что не стоит чаще бить 11-метровые

В пятницу и "Шахтер", и "Динамо" успешно стартовали в новом сезоне Премьер-лиги. Теперь же лидеры украинского футбола готовятся к очному противостоянию за Суперкубок, которое пройдет в Киеве во вторник вечером. Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев рассказал об ожиданиях от встречи с "Шахтером".

Реклама

Также задумываются о скором "свидании" и футболисты донецкой команды, которые в комментарии Shakhtar News поделились своими мыслями. Защитник Сергей Кривцов философски высказался о неудачах при исполнении 11-метровых в игре с "Колосом" и настрое на встречу с "Динамо":

"Пенальти – это лотерея. Просто нам меньше повезло именно в исполнении 11-метровых, плюс хорошо сыграл вратарь соперника. Ни о какой расслабленности речи не идет. Тем более это первый тур чемпионата, нам нужна была победа, чтобы начать хорошо и продолжить. В принципе, мы все это сделали. Не думаю, что будем больше отрабатывать пенальти, это была случайность... Поединок с "Динамо" – это классико, матч за трофей. Думаю, лишний настрой здесь никому не нужен".

А полузащитник Алан Патрик рассказал о посвящении голов в ворота "Колоса" и желании взять Суперкубок:

"Мы переживали деликатный момент, не реализовав два пенальти кряду. Нужно было сохранять хладнокровие и спокойствие. Я понимал это и рад, что с холодной головой смог забить мяч. А голы я посвятил своим детям. У меня дочь и сын. По одному голу на каждого. Сейчас следует восстановиться и быть полностью готовыми к поединку с "Динамо" за Суперкубок. Понимаем, насколько для наших болельщиков важна победа в этом поединке. Хотим показать свою игру и заработать первый титул в сезоне".

Свежие новости о "Шахтере" можно оперативно узнавать на сервисе Shakhtar Club. Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Колос" в первом туре чемпионата Украины:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама