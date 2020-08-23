Футболист "Динамо" рассказал о большом удовольствии от работы с Луческу

Юбилейный, 30-й, чемпионат Украины стартовал в пятницу на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. В премьерном матче сезона "Динамо" обыграло "Олимпик" со счетом 4:1.

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В этой встрече в составе киевлян дебютировал полузащитник Богдан Леднев, который вернулся в клуб из аренды в луганской "Заре". Проанализировав успех, молодой футболист рассказал клубному сайту о своем пребывании и тренировочном процессе в "Динамо":

"Мне очень хотелось выйти на поле в матче с "Олимпиком". Спасибо, что Мистер дал шанс... Я вернулся в "Динамо" и хочу здесь остаться. Очень рад, что все сложилось именно так. Я очень долго ждал этого момента, и наконец дождался. Мирча Луческу – тренер с большим именем, и одно удовольствие работать под его руководством. Думаю, сотрудничество с Мистером даст толчок особенно молодежи, потому что у него много опыта, и все лишь будут добавлять в мастерстве".

Также Богдан поделился ожиданиями от битвы с "Шахтером" за Суперкубок, которая пройдет во вторник:

"Эмоции от матча с "Олимпиком", конечно, только хорошие. Теперь в приподнятом настроении будем готовиться к матчу за Суперкубок Украины. Мистер говорит, что нужно серьезно готовиться к предстоящему поединку. Настраиваемся только на положительный результат, на поле будем отдаваться по максимуму для его достижения".

Читайте также: расписание, трансляции и результаты 1-го тура чемпионата Украины. В воскресенье играют два дебютанта турнира: "Ингулец" и "Рух".

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Смотрите, как Богдан забивал в чемпионате Украины еще в форме "Зари":

Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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