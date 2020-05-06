Как сделать чемпионат Украины по футболу сильнее – версия Михаила Метревели

Футбольный эксперт рассказал о ключевом тезисе своей программы как кандидата на пост президента Премьер-лиги

Кандидат на пост президента украинской Премьер-лиги Михаил Метревели рассказал о ключевом тезисе своей программы. По словам футбольного эксперта, он хочет сделать ставку на поддержку клубов с небольшими бюджетами, чтобы таким образом поднять общий уровень чемпионата.

"Чтобы сделать УПЛ сильнее – нужно усилить клубы со средними и малыми доходами. "Александрия", "Ворскла", "Десна", "Днепр-1", "Заря", "Карпаты", "Колос", "Львов", "Мариуполь", "Олимпик" – именно они сейчас определяют общий уровень нашего чемпионата и его развитие. Они также косвенно влияют на достижения украинских команд в еврокубках и соревнованиях национальных сборных. Чем сильнее будут эти команды, тем сильнее будет лига. Чтобы эффективно решать эту достаточно непростую задачу, нужно, трансформировать лигу в динамично развивающееся коммерческое предприятие".

А для этой цели Михаил Метревели предлагает выполнить три пункта:

"Первое: увеличить доходы Лиги от продажи ТВ прав с 4 млн долларов до 10 в течение двух лет и до 20, в течение пяти лет. Второе: увеличить спонсорские доходы в три раза, то есть примерно до двух миллионов долларов за этот же период. Третье: лоббировать через и вместе с EPFL (это организация, объединяющая европейские профессиональные футбольные лиги) увеличение платежей солидарности УЕФА для клубов, не участвующих в еврокубках в два раза – с 4 миллионов евро до 8 миллионов в сезон. Эти шаги позволят увеличить доходы малых и средних клубов в два раза – примерно до двух миллионов долларов за сезон".

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Выборы президента украинской Премьер-лиги назначены на 25 мая 2020 года. На сегодняшний день на этот пост есть три кандидата – Александр Шевченко, Олег Смалийчук и Михаил Метревели.

Также Метревели говорил, что УАФ следует разделить 4,3 миллиона евро от УЕФА между всеми профессиональными командами Украины – из Премьер-лиги, Первой, Второй лиг и женского чемпионата.

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