Михаил Метревели предлагает раздать миллионы от УЕФА в равных долях всем клубам

Кандидат в президенты Премьер-лиги считает, что УАФ следует разделить 4,3 миллиона евро от УЕФА между всеми командами

Эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Михаил Метревели – кандидат на пост президента украинской Премьер-лиги. Выборы должны состояться 25 мая. На данный момент официально выдвинуты три кандидатуры, на должность также претендуют Александр Шевченко и Олег Смалийчук. В комментарии football.ua Метревели рассказал, каким образом, по его мнению, УПЛ может поддержать клубы в условиях пандемии.

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"Действительно, эта проблема станет первым вызовом, с которым придется столкнуться УПЛ. Коронавирус не обошел стороной никого. Клубы и их владельцы потеряли доходную часть. В этой ситуации футбольные власти обязаны помочь. Например, буквально на прошлой неделе УЕФА официально выделил Украине 4,3 миллиона евро на преодоление последствий коронавируса в футболе.

Считаю, что в сложившейся форс-мажорной ситуации УАФ могла бы поддержать профессиональные клубы. Причем не только 12 клубов УПЛ, но и все клубы Первой и Второй лиги, а также профессиональные женские клубы. Всего получится около 65 команд. Справедливо будет, если УАФ раздаст эти 4,3 миллиона евро от УЕФА равными суммами всем клубам. Поверьте, для многих команд эта сумма в 60-65 тысяч евро может стать залогом выживания в текущих условиях. Клубы смогут за счет этой суммы пройти тесты на коронавирус, подготовится к выходу из карантина, начать тренировки и поддержать сотрудников – обслуживающий и временный персонал, сотрудников стадионов, баз и т.д".

Ранее стало известно, что "Шахтер" выдвинул Метревели кандидатом на выборах президента УПЛ. Это подтвердил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

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