Кандауров: "Если Каштру правильно подготовил команду, тогда у "Шахтера" будут шансы пройти "Бенфику"

Сергей Кандауров / Фото: UA.Футбол

Бывший игрок сборной Украины и "Бенфики" Сергей Кандауров прокомментировал грядущий поединок Лиги Европы его бывшего клуба с донецким "Шахтером" в 1/16 Лиги Европы. Первый поединок пройдет 20 февраля на ОСК "Металлист" и 27 – на выезде.

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"Сильная сторона у "Бенфики" одна – это регулярный чемпионат. У них постоянно игры как в чемпионате, так и в кубке. А "Шахтеру" как раз этого и не хватает на данном этапе. Но, с другой стороны, это может быть и минусом для португальской команды. В таком игровом ритме у футболистов накапливается усталость", – отметил Кандауров.

"Каштру нужен опыт того, как пережить 2 месяца без официальных игр, как правильно выстраивать тренировочный процесс в это время, сколько товарищеских матчей проводить. Только это, на мой взгляд, будет решающим", – добавил бывший игрок.

"Фаворит? Однозначно "Бенфика" фаворит этого противостояния. Но именно в первой игре все может случится. "Шахтер" все-таки играет дома и шансы у команды будут. Но в противостоянии я отдаю предпочтение "Бенфике". Игровая практика – важный аргумент, команда идет на первом месте в чемпионате и хорошо выступает в кубке", – рассказал Кандауров.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Вентспилс" в контрольном матче на сборе в Турции:

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