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"Карпаты" возвращаются в чемпионат Украины с зараженными: львовский клуб сдал тесты и окончил карантин

16 июня, 14:09

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Далеко не все в лагере аутсайдера Премьер-лиги излечились от коронавируса

Сегодня днем наконец-то пришли известия из Львова о сдаче футболистами "Карпат" очередных тестов на коронавирус. Ситуация во львовском клубе улучшилась, хотя все же многие еще остались инфицированными. К слову, футболист "Карпат" признался в нарушении карантина во Львове, но объяснил причину.

Во вторник команда Романа Санжара вышла на тренировку – впервые после 15-дневного карантина. Впрочем, далеко не все основные игроки помогут "Карпатам" в ближайшее время. Как сообщает официальный сайт львовян, еще восемь футболистов и пятеро других работников клуба остаются инфицированными. Они продолжают находиться дома на самоизоляции. А вот у еще троих сотрудников "Карпат", старшего возраста, есть осложнения, и они находятся в больницах. Стан их здоровья оценивается как удовлетворительный.

Те же, чьи тесты на коронавирус оказались отрицательными, начали занятия. Сообщается, что к ним привлекли "совсем молодых" игроков. При этом клуб подчеркивает, что готов к выступлениям в чемпионате Украины.

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По расписанию следующий матч в Премьер-лиге подопечные Санжара должны сыграть в ближайшую субботу, 20 июня, дома с "Олимпиком". Однако, вполне вероятно, что встречу из Львова перенесут. Возможно, немного подвинут и дату первого матча команды после карантина.

Смотрите, как "Карпаты" в чемпионате Украины сражались с "Колосом" в феврале

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