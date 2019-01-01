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"Карпаты" выгнали игрока, который сломал челюсть одноклубнику и не выучил украинский язык

29 августа, 18:03

С Кевином Мендесом разорвали контракт за систематические нарушения

Кевин Мендес

Кевин Мендес / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Львовские "Карпаты" разорвали контракт с уругвайским полузащитником Кевином Мендесом. И сообщили причину такого решения. 23-летний Мендес перебрался в "Карпаты" из "Ромы" прошлым летом. На его счету 15 матчей за клуб и 1 результативная передача.

Оказалось, что Мендес пропустил несколько тренировок команды без уважительных причин. За полгода в клубе футболист не изучил основы украинского языка, хотя обязан был это сделать по условиям контракта.

21 августа Мендес и вовсе избил футболиста из "молодежки" "Карпат". Во время тренировки уругваец грубо сфолил на игроке. Когда тот спросил его, в чем дело, Меднес ударил одноклубника по лицу, в результате чего сломал ему челюсть в двух местах. Кевин даже не извинился перед игроком за этот инцидент, а когда его спросили, будет ли он оплачивать лечение футболиста, Мендес ответил, что посоветуется со своим адвокатом.

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Также болельщики львовян присылали в клуб фото и видео, на которых видно, как Мендес курит и употребляет алкоголь. По условиям контракта, футболисты "Карпат" не должны иметь вредных привычек.

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Напомним, что в этом месяце исполнилось 50 лет с момента завоевания "Карпатами" Кубка СССР. К юбилею клуб подготовил эмоциональное видео.

А так "Карпаты" побеждали в чемпионате Украины "Олимпик":

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Источник: Офіційний сайт ФК "Карпати"

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