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"Кубок Львову": эмоциональное видео в честь 50-летия победы в Кубке СССР

28 августа, 12:34

"Карпаты" стали единственным клубом, который выиграл турнир, выступая в первой лиге

Чествование львовских ветеранов

Чествование львовских ветеранов / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Первый и последний случай в розыгрыше Кубка СССР, когда его обладателем стал клуб первой лиги произошел в 1969 году. Трофей завоевали львовские "Карпаты".

К 50-летнему юбилею победы в Кубке СССР клуб выпустил эмоциональный ролик, о событиях тех лет вспоминали ветераны "Карпат".

Путь "Карпат" к победе в Кубке СССР-1969:

Зональный турнир:
"Азовец" (Мариуполь) – "Карпаты" – 0:0 (переигровка – 1:2)
"Карпаты" – СКА (Одесса) – 1:0

1/16 финала
"Карпаты" – "Арарат" (Ереван) – 2:1 (д.в.)

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1/8 финала
"Карпаты" – "Черноморец" (Одесса) – 2:0

1/4 финала
"Труд" (Воронеж) – "Карпаты" – 0:1

1/2 финала
"Карпаты" – "Судостроитель" (Николаев) – 2:0

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ФИНАЛ

"Карпаты" – СКА (Ростов-на-Дону) – 2:1
Голы: Лихачев (62), Булгаков (66) – Зинченко (20)

"Карпаты": Турпак, Герег, Поточняк, Данильчук, Сыров, Броварский, Данилюк, Булгаков, Габовда, Кульчицкий, Лихачев.

Главный тренер: Эрнест Юст.

Горишни Плавни идут дальше: все результаты второго предварительного раунда Кубка Украины по футболу

Напомним, что в этом году в первые в истории Кубка Украины до финала добралась команда из Первой лиги. В решающем матче "Ингулец" уступил "Шахтеру".

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футбол Карпаты Львов

Источники: Офіційний сайт ФК "Карпати" , Сегодня|Спорт

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