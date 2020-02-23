"Колос" ошарашил "Александрию" поражением в первом после зимней спячки матче чемпионата Украины

"Александрия" потерпела домашнее поражение от "Колоса" в матче 19-го тура чемпионата Украины. Гости открыли счет в самом начале второго тайма после результативного удара Смирного, но удержать преимущество не смогли – Ситало счет выровнял. Но уже на последних секундах все тот же Смирный забил второй гол в матче и принес "Колосу" три очка.

"Александрия" осталась в турнирной таблице на пятом месте, но скорее всего, ее отставание от четвертой строчки останется таким же, так как "Десна" играет с "Шахтером" и вряд ли зацепится за очки. "Шахтер" – "Десна" онлайн есть на нашем сайте. "Колос" потеснил "Мариуполь" и вошел в первую шестерку.

"Александрия" – "Колос" – 1:2

Голы: Ситало (61) – Смирный (46, 90+2)

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"Александрия": Панькив, Дубра, Шендрик, Бабогло (Бухал, 52), Грицук, Задерака (Протасов, 52), Довгий (Устименко, 78), Гречишкин, Третьяков, Банада, Ситало.

"Колос": Волынец, Гавриш, Ефремов, Емец, Смирный, Богданов (Задоя, 90), Ильин, Ориховский, Морозко (Вильхьяльмссон, 71), Петров, Бондаренко (Кожушко, 80).

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Предупреждения: Бабогло (31), Довгий (53), Петров (64), Бондаренко (74), Ситало (77), Волынец (77), Смирный (90).

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