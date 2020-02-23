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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Колос" ошарашил "Александрию" поражением в первом после зимней спячки матче чемпионата Украины

23 февраля, 16:12

Дублем отметился арендованный у "Динамо" Евгений Смирный

"Александрия" потерпела домашнее поражение от "Колоса" в матче 19-го тура чемпионата Украины. Гости открыли счет в самом начале второго тайма после результативного удара Смирного, но удержать преимущество не смогли – Ситало счет выровнял. Но уже на последних секундах все тот же Смирный забил второй гол в матче и принес "Колосу" три очка.

"Александрия" осталась в турнирной таблице на пятом месте, но скорее всего, ее отставание от четвертой строчки останется таким же, так как "Десна" играет с "Шахтером" и вряд ли зацепится за очки. "Шахтер" – "Десна" онлайн есть на нашем сайте. "Колос" потеснил "Мариуполь" и вошел в первую шестерку.

"Александрия" – "Колос" – 1:2
Голы: Ситало (61) – Смирный (46, 90+2)

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"Александрия": Панькив, Дубра, Шендрик, Бабогло (Бухал, 52), Грицук, Задерака (Протасов, 52), Довгий (Устименко, 78), Гречишкин, Третьяков, Банада, Ситало.

"Колос": Волынец, Гавриш, Ефремов, Емец, Смирный, Богданов (Задоя, 90), Ильин, Ориховский, Морозко (Вильхьяльмссон, 71), Петров, Бондаренко (Кожушко, 80).

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Предупреждения: Бабогло (31), Довгий (53), Петров (64), Бондаренко (74), Ситало (77), Волынец (77), Смирный (90).

Первый этап
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И
В
Н
П
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О
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1
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18
16
2
0
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9
41
50
Забитые 50
Пропущеные 9
Разница 41
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ДинамоДинамоДин
19
12
3
4
38
13
25
39
Забитые 38
Пропущеные 13
Разница 25
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
19
11
4
4
36
17
19
37
Забитые 36
Пропущеные 17
Разница 19
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
18
10
3
5
29
13
16
33
Забитые 29
Пропущеные 13
Разница 16
Результаты последних матчей: П В В П Н
5
АлександрияАлександрияАле
19
10
3
6
24
19
5
33
Забитые 24
Пропущеные 19
Разница 5
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
19
7
2
10
20
32
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23
Забитые 20
Пропущеные 32
Разница -12
Результаты последних матчей: В П В П В
7
МариупольМариупольМар
19
5
7
7
18
28
-10
22
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П В Н Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
3
10
18
28
-10
18
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
9
ОлимпикОлимпикОли
18
5
3
10
16
32
-16
18
Забитые 16
Пропущеные 32
Разница -16
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10
ЛьвовЛьвовЛьв
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4
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11
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12
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5
11
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чемпионат Украины ФК Александрия Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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