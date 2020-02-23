"Шахтер" – "Десна": онлайн трансляция матча чемпионата Украины

В воскресенье, 23 февраля, в Харькове на стадионе "Металлист" состоится центральный матч 19-го тура чемпионата Украины: донецкий "Шахтер" встретится с черниговской "Десной". Матч начнется в 17:00. На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ШАХТЕР" – "ДЕСНА"

Донецкий "Шахтер" уже сейчас может примерять золотые медали чемпионата Украины. "Горняки" опережают ближайшего преследователя киевское "Динамо" на 11 очков, при этом донецкий клуб еще ни разу не проиграл в текущей Премьер-лиге.

"Десна" идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Украины и не оставляет надежд побороться за медали, но уже сейчас отстает от "Зари" и "Динамо", а шансов зацепиться за очки в матче с "горняками" крайне мало.

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Чем команды занимались зимой:

Как мы уже писали ранее, "Шахтер" во время зимней паузы провел два тренировочных сбора в Турции, где сыграл восемь спаррингов – пять побед, две ничьих и одно поражение. Уже по возвращении в Украину "горняки" провели спарринг с "Волынью" (2:0). Зимой "Шахтер" расстался с Богданом Бутко, Андреем Борячуком и Андреем Тотовицким, который перешел как раз в "Десну".

"Шахтер" уже успел открыть весеннюю часть сезона в Украине матчем 1/16 финала Лиги Европы против португальской Бенфики. "Горняки" обыграли соперника со счетом 2:1 и уже в ближайший четверг проведут ответную встречу в Лиссабоне.

"Десна" во время подготовки ко второй части сезона провела десять матчей: шесть побед, три ничьих и одно поражение. Во время паузы черниговцы расстались с Андреем Богдановым, Виталием Приндетой, Артемом Фаворовым и Максимом Дегтяревым. Кроме Тотовицкого команду пополнили Филипп Будковский, Леван Арвеладзе, Алексей Гуцуляк и первый легионер Йоонас Тамм.

В первом круге "Шахтер" в Чернигове обыграл "Десну" со счетом 1:0 благодаря голу Марлоса в первом тайме.

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Десна":

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.20, на ничью – 5.75, на победу "Десны" – 10.50.

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