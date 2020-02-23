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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" – "Десна": онлайн трансляция матча чемпионата Украины

23 февраля, 13:11

Текстовая трансляция матча 19-го тура чемпионата Украины

В воскресенье, 23 февраля, в Харькове на стадионе "Металлист" состоится центральный матч 19-го тура чемпионата Украины: донецкий "Шахтер" встретится с черниговской "Десной". Матч начнется в 17:00. На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ШАХТЕР" – "ДЕСНА"

Донецкий "Шахтер" уже сейчас может примерять золотые медали чемпионата Украины. "Горняки" опережают ближайшего преследователя киевское "Динамо" на 11 очков, при этом донецкий клуб еще ни разу не проиграл в текущей Премьер-лиге.

"Десна" идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Украины и не оставляет надежд побороться за медали, но уже сейчас отстает от "Зари" и "Динамо", а шансов зацепиться за очки в матче с "горняками" крайне мало.

Читайте также: "Шахтер" уже чемпион, "Динамо" второе место не отдаст: Федецкий спрогнозировал медалистов ЧУ

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
18
16
2
0
50
9
41
50
Забитые 50
Пропущеные 9
Разница 41
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ДинамоДинамоДин
19
12
3
4
38
13
25
39
Забитые 38
Пропущеные 13
Разница 25
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
19
11
4
4
36
17
19
37
Забитые 36
Пропущеные 17
Разница 19
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
18
10
3
5
29
13
16
33
Забитые 29
Пропущеные 13
Разница 16
Результаты последних матчей: П В В П Н
5
АлександрияАлександрияАле
18
10
3
5
23
17
6
33
Забитые 23
Пропущеные 17
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В Н
6
МариупольМариупольМар
19
5
7
7
18
28
-10
22
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П В Н Н П
7
КолосКолосКол
18
6
2
10
18
31
-13
20
Забитые 18
Пропущеные 31
Разница -13
Результаты последних матчей: П В П В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
3
10
18
28
-10
18
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
9
ОлимпикОлимпикОли
18
5
3
10
16
32
-16
18
Забитые 16
Пропущеные 32
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
14
32
-18
15
Забитые 14
Пропущеные 32
Разница -18
Результаты последних матчей: В Н П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
19
4
2
13
13
35
-22
14
Забитые 13
Пропущеные 35
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П В П
12
КарпатыКарпатыКар
18
2
5
11
15
33
-18
11
Забитые 15
Пропущеные 33
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П Н

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Чем команды занимались зимой:

Как мы уже писали ранее, "Шахтер" во время зимней паузы провел два тренировочных сбора в Турции, где сыграл восемь спаррингов – пять побед, две ничьих и одно поражение. Уже по возвращении в Украину "горняки" провели спарринг с "Волынью" (2:0). Зимой "Шахтер" расстался с Богданом Бутко, Андреем Борячуком и Андреем Тотовицким, который перешел как раз в "Десну".

"Шахтер" уже успел открыть весеннюю часть сезона в Украине матчем 1/16 финала Лиги Европы против португальской Бенфики. "Горняки" обыграли соперника со счетом 2:1 и уже в ближайший четверг проведут ответную встречу в Лиссабоне.

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"Шахтер" – "Бенфика": видео голов и самые интересные моменты матча в Харькове

"Десна" во время подготовки ко второй части сезона провела десять матчей: шесть побед, три ничьих и одно поражение. Во время паузы черниговцы расстались с Андреем Богдановым, Виталием Приндетой, Артемом Фаворовым и Максимом Дегтяревым. Кроме Тотовицкого команду пополнили Филипп Будковский, Леван Арвеладзе, Алексей Гуцуляк и первый легионер Йоонас Тамм.

В первом круге "Шахтер" в Чернигове обыграл "Десну" со счетом 1:0 благодаря голу Марлоса в первом тайме.

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Десна":

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.20, на ничью – 5.75, на победу "Десны" – 10.50.

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онлайн чемпионат Украины Шахтер Донецк Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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