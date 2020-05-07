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Легендарный игрок киевского "Динамо" стал лучшим футболистом в истории Беларуси

7 мая, 20:03

Елена Павлова

В финале Белькевич обошел бывшего игрока "Ювентуса"

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Беларуси Валентин Белькевич победил в голосовании, организованном порталом "Прессбол", и был призван лучшим белорусским футболистом в истории. Ранее мы сообщали, что звезд Беларуси изобразили на бутылках с минералкой.

В финале опроса Валентин Белькевич набрал 52,9% голосов опрошенных и превзошел Сергея Алейникова, выступавшего за сборную СССР, минское "Динамо" и итальянские "Ювентус" и "Лечче". Третьим в выборе лучших футболистов Беларуси стал Александр Глеб, которого Белькевич уверенно прошел в полуфинале. Всего в опросе издания приняли участие более 10 тысяч человек.

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Отметим, что Валентин Белькевич является самым титулованным белорусским футболистом. В составе киевского "Динамо" легендарный капитан провел 11 сезонов, стал восьмикратным чемпионом Украины, семикратным обладателем Кубка Украины и трижды выигрывал Суперкубок страны.

Также белорусский плеймейкер был одним из лидеров динамовской команды, дошедшей до полуфинала Лиги чемпионов-1998/99. В 2001 году Белькевич был признан лучшим игроком чемпионата Украины, а в сезонах-1999/00 и 2000/01 становился лучшим ассистентом украинского первенства.

1 августа 2014 года 41-летнего футболиста не стало. "Он присел дома на диване — и умер": рассказал Олег Лужный о смерти Белькевича.

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Смотрите, как "Динамо" перед паузой в чемпионате переиграло "Александрию"

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Беларусь голосование Динамо Киев Валентин Белькевич лучший футболист

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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