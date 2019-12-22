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Тайсон назвал команду в Бразилии, за которую хотел бы играть

22 декабря, 10:59

Капитан "Шахтера" хочет перейти в "Интернасьонал"

Тайсон

Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Капитан "Шахтера" Тайсон планирует перейти в "Интернасьонал" и не будет продлевать контракт с "Шахтером".

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"Я не буду сейчас говорить о возвращении в "Интернасьонал". Если я не перейду, то буду потом виноват. У меня остался только один год контракта с "Шахтером", я не буду его продлевать. Единственная бразильская команда, в которой я буду играть – "Интернасьонал", – отметил бразильский игрок.

"Я не знаю, будет ли этот клуб по-прежнему хотеть подписать меня. Если президент захочет, то я подпишу предварительный контракт", – цитирует Тайсона zonamista.net.

Ранее сообщалось, что "Палмейрас", "Интернасьонал" и "Коринтианс" заинтересованы в Тайсоне. Контракт футболиста с горняками действует до конца июня 2021 года.

Ранее мы рассказывали, что обладатель украинского "Золотого мяча" Тайсон в этом году в УПЛ больше не сыграет. В поединке с "Олимпиком" капитан "Шахтера" заработал "горчичник", из-за которого пропустит матч с "Зарей".

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Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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