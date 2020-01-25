"Нашей задачей является выиграть Кубок Украины": Дуэлунд рассказал о сборе в Турции

Миккель Дуэлунд / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Датский полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд поделился впечатлениями от тренировочного процесса на сборе в Турции, а также рассказал о своем голе в контрольном матче против "Вардара" и амбициях на вторую половину сезона. Ранее мы писали, что "Динамо" устроило своему вратарю "коридор славы" и продлило с ним контракт на гигантский срок.

"Мы сейчас находимся в прекрасном месте. Уже провели четыре контрольных игры и много тренируемся. Считаю, что это хорошо для нас, ведь во время предсезонной подготовки нужно поработать, к тому же, мы должны добавить в играх", – отметил игрок.

" Мы много тренируемся каждый день, имеем по две тренировки в день или же тренировку и контрольный матч. Поэтому провести на поле даже эти 45 минут – пока достаточно сложно. Результаты контрольных игр сейчас могут быть не такими, как нам хотелось бы, но на данный момент это не самое важное. На первом месте сейчас – работа и налаживание игровых связей", – рассказал Миккель.

"Мы говорили об этом в команде. Думаю, сейчас самое важное — сократить дистанцию ​​между нами и "Шахтером" в чемпионате. Также нашей задачей является выиграть Кубок Украины. Мы выбили "горняков" на стадии 1/4 финала и должны завоевать этот трофей", – подытожил Дуэлунд.

Кстати, скандальный футболист "Динамо" сбежал из Киева на родину Месси. Перуанский защитник Карлос Самбрано находится в шаге от перехода в аргентинскую "Боку".

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