Наставник "Мариуполя" предложил доиграть сезон без зрителей и с футболистами в масках

Александр Бабич отметил, что нужно будет найти решение, которое бы устроило все команды

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал ситуация с пандемией коронавируса, а также отметил, что нужно доиграть чемпионат Украины. Кстати, клубы Украины "пробивают тему", можно ли не платить игрокам на карантине.

"Как и все, тоже скучаю по футболу. Даже когда в обычное время отпуск, после 2-3 дней отдыха уже хочется двигаться, не сидеть на месте. Самое главное сейчас, проводить время в самоизоляции, оставаться дома и придерживаться карантина. Хотя вот тоже решил сделать пробежку и был очень удивлен, что в Мариуполе у моря много людей, дети, масочный режим мало кто соблюдает", – отметил наставник.

"На самом деле, можно было предугадать, что будет объявлен карантин, поэтому 23-й тур как бы оказался немного лишним. Возможно, тогда бы легче было разрешить эту ситуацию. Сейчас же команды отыграли 23 тура, поэтому не учитывать последний игровой день тоже уже нельзя. Так что УПЛ и УАФ придется решить сложный вопрос, как быть, особенно с призовыми местами. Проводить "серебряный" матч или нет? Нужно будет найти решение, которое бы устроило все команды. Я все же сторонник того, чтобы по возможности доиграть чемпионат, может, даже без зрителей. Кто знает, может и футболисты будут в масках", – рассказал Бабич. В тренде Официально: бой Ломаченко – Лопес перенесен из-за коронавируса

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