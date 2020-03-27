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Футболисты напряглись: клубы Украины "пробивают тему", можно ли не платить игрокам на карантине

27 марта, 10:22

Богдан Юрков

На данный момент, по словам юриста, финансовых жалоб от игроков украинских команд не поступало

Футболисты украинских клубов пока не жаловались по поводу выплаты зарплат на карантине, однако сами клубы уже зондируют почву на предмет того, могут ли они не платить игрокам во время паузы в соревнованиях, связанной с распространением коронавируса. Об этом заявила юрист Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов Юлия Гречко.

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"Невыплата или неполная выплата зарплаты возможны только, если обе стороны об этом договорятся, – говорит юрист Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов Юлия Гречко. – Да, законодательство предусматривает отпуска – ежегодные или за свой счет. Но также по соглашению сторон. На сегодняшний день ни законодательство, ни регламентные документы в футболе не позволяют принудительного кого-то уволить или отправить в отпуск. Такого нет"

"Последние две недели мы каждый день на связи с международными (профсоюзными) организациями. В том числе с FIFPro. Они ежедневно ведут опросы, анализируя соблюдение трудовых прав. С первого дня карантина с нами консультируются клубы всех трех лиг Украины – выясняют, могут ли они отпускать работников в отпуск за свой счет, могут ли не платить. Мы им говорили то же, что я вам сейчас говорю"

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"На сегодня ни одной жалобы от футболистов второй, первой и премьер-лиги к нам не поступало. Не было и публикаций от самих футболистов ни в соцсетях, ни в СМИ. По крайней мере, мы не располагаем такой информацией. Если такое произойдет, мы готовы помогать"

"Согласно законодательству, продлить контракт можно только при участии двух сторон – клуба и футболиста. Как именно это будет решаться (в условиях игр чемпионата летом), зависит от окончательного решения исполкома УАФ и отдельно лиг – о продолжении или о завершении чемпионата. Но принудительно продлить контракт нельзя", – отметила юрист Юлия Гречко

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н
Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
22
19
2
1
59
14
45
59
Забитые 59
Пропущеные 14
Разница 45
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ДинамоДинамоДин
22
14
3
5
44
17
27
45
Забитые 44
Пропущеные 17
Разница 27
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
22
13
4
5
39
18
21
43
Забитые 39
Пропущеные 18
Разница 21
Результаты последних матчей: П В В В П
4
ДеснаДеснаДес
22
13
3
6
36
15
21
42
Забитые 36
Пропущеные 15
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В П П
5
АлександрияАлександрияАле
22
11
4
7
30
23
7
37
Забитые 30
Пропущеные 23
Разница 7
Результаты последних матчей: П В Н П В
6
КолосКолосКол
22
8
2
12
25
39
-14
26
Забитые 25
Пропущеные 39
Разница -14
Результаты последних матчей: П П В В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
22
7
4
11
26
34
-8
25
Забитые 26
Пропущеные 34
Разница -8
Результаты последних матчей: В П В Н П
8
МариупольМариупольМар
22
6
7
9
21
35
-14
25
Забитые 21
Пропущеные 35
Разница -14
Результаты последних матчей: П В П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
22
5
5
12
16
35
-19
20
Забитые 16
Пропущеные 35
Разница -19
Результаты последних матчей: Н П Н В В
10
ВорсклаВорсклаВор
22
6
2
14
15
38
-23
20
Забитые 15
Пропущеные 38
Разница -23
Результаты последних матчей: В П В П В
11
ОлимпикОлимпикОли
22
5
3
14
17
37
-20
18
Забитые 17
Пропущеные 37
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
22
2
7
13
17
40
-23
13
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н П П Н П

Как мы писали ранее, коронавирус съедает миллионы Месси: стало известно, на сколько урежут зарплату Лионелю. Месяц пребывания на карантине обойдется аргентинской звезде "Барселоны" в потерю почти 6 млн евро.

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Источник: ua.tribuna.com

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