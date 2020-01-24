"Не понимаю, для чего форварду допинг": бывший игрок "Динамо" оценил дальнейшие перспективы Беседина

Олег Саленко / Фото: Dynamo.kiev.ua

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Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Саленко поделился мнением о 23-летнем украинском нападающем "Динамо" Артеме Беседине, которого подозревают в употреблении запрещенных препаратов.

"Если говорить о Беседине, то он не был на ведущих ролях в сборной Украины. Если он не сможет сыграть на Евро-2020 – это больше для него проблема, чем для национальной команды. Артем еще не дорос до уровня серьезного игрока. Честно говоря, не понимаю, для чего форварду допинг. Если дадут длительный срок дисквалификации, то может и с футболом закончить", – отметил Саленко.

"Скоро начало сезона и шансы на вызов появятся в других исполнителей. Тот же Русин, если покажет себя в "Динамо", будет приглашен в национальную команду. Как мы к такому пришли, что у нас дефицит форвардов? Хотя молодые ребята выиграли чемпионат мира ... И где они все? Отдали в аренду, а они должны играть в "Динамо", – подытожил бывший игрок.

В текущем сезоне Беседин провел за "Динамо" 23 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее мы писали, что Беседин не виновен – допинг-контроль провалил из-за ошибки врача. Об этом заявил украинский журналист.

Смотрите, как Беседин забивал голы в текущем сезоне:

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