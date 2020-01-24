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"Беседин не виновен. Допинг-контроль провалил из-за ошибки врача" – украинский журналист

24 января, 12:30

Украинский нападающий не знал, что ему дал врач, но все равно будет наказан

Артем Беседин

Артем Беседин / Фото: Facebook

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Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин принимал запрещенные препараты неумышленно. Вина в том, что нападающий провалил допинг-тест лежит на клубном враче. Такой информацией на своей странице в Instagram поделился украинский журналист Олег Ящук. Ранее сообщалось, что "Динамо" на время расследования отстранило от работы главного врача Леонида Миронова.

"Артем Беседин не виновен. Допинг-контроль провалил из-за ошибки врача. Его вины нет. Артем не знал, что ему дали. Но это не уменьшит наказание. Нападающему грозит 4 года без футбола", – написал Ящук.

Ранее мы писали, что рассмотрение дела Беседина перенесли на февраль, а временное отстранение продлили до 60 дней. УЕФА и антидопинговый центр собирает дополнительные материалы по делу.

Напомним, Беседин провалил допинг-тест после игры группового турнира Лиги Европы с "Мальме" (3:4). Также в сети появилась информация, что Беседин не согласен с обвинениями и требует вскрыть пробу В. Правда, позже эти слухи опровергли, отметив, что динамовец сотрудничает со следствием и ни о какой пробе В не может идти речь. Согласно информации в сети, у Беседина нашли допинг, а не наркотики.

Смотрите, как Беседин забивал голы в текущем сезоне:

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допинг Динамо Киев Артем Беседин

Источник: Сегодня|Спорт

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